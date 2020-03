Apa, izvorul vieții

Sănătatea omului depinde de calitatea apei, aceasta fiind indispensabilă vieții: e demonstrat că omul are nevoie de 2-3 litri pe zi pentru consum ca apă potabilă și circa 100 de litri – în scopuri igienice.

Or, 65% din masa corpului e apă, care are un rol însemnat în procesele vitale ale organismului. Dacă folosim apă poluată cu nitrați, sulfați, clorizi, fluor, bor, metale grele ș.a., riscăm să ne îmbolnăvim de boli cardiovasculare (scleroze ale vaselor sanguine, anemii, boli de metabolism, dereglări ale sistemelor urogenital, osos, endocrin). În plus, apa poluată poate fi transmițătoare a virușilor hepatitei A, bacililor dizenteriei, febrei tifoide, enterocolitei, helmintiazelor.

În Republica Moldova, calitatea apei potabile din sistemul centralizat se înrăutățește la parametrii chimici. Ponderea lor în anul trecut a constituit 47,5%, față de 23% în anul anterior și, respectiv, la parametrii microbiologici – 20,7%, față de 8%.

În 2018, ponderea probelor de apă neconforme, din surse de suprafață, a constituit 13% – la aspectul chimic și 6,3% – la cel microbiologic.

De menționat că neconformitatea apei după conținutul de E. Coli și enterococi indică poluarea fecală a apei. S-a constatat că unitatea teritorial-autonomă Găgăuzia, raioanele Criuleni, Strășeni și Nisporeni sunt zonele cele mai afectate de apa din fântâni poluată cu nitrați, iar de un conținut sporit de fluor – raioanele Anenii Noi, Ștefan Vodă, Glodeni ș. a.

Printre cele mai importante surse de poluare a apelor subterane sunt: poligoanele pentru deșeuri și cimitirele; rezervoarele de stocare și containerele de depozitare subterane și supraterestre (produse petroliere, substanțe chimice folosite în agricultură etc.) și conductele utilizate pentru ape uzate și produse petroliere; spațiile de incinerare a deșeurilor, care, conform legislației, nu ar trebui sa existe; utilizarea pesticidelor și a fertilizanților care migrează spre/în apele subterane.

Pentru prevenirea maladiilor condiționate de calitatea apei, specialiștii recomandă să fie asigurat consumul ei din surse sigure de alimentare cu apă potabilă, utilizarea filtrelor pentru îmbunătățirea proprietăților organoleptice ale apei, în ansamblu, protejarea surselor acvatice, inclusiv cu menținerea în stare salubră a teritoriilor aferente acestora.

În raionul Cantemir func-ționează 30 de apeducte, alte șapte sunt în curs de construcție, se utilizează 59 de fântâni. Sursa principală o constituie râul Prut și trei instalații de captare a apei din izvoare. Dar dintre ele sunt neconforme 40,6 la sută; conțin amoniac – 48%; clorizi – 6; sulfați – 4; reziduul sec – 5; fluor – 2,8; E. Coli – 8,5%.

Din rețele, 56,7 procente sunt neconforme; sub aspect microbiologic – 35,2%; cu amoniu – 32,3%; cu cloruri – 14,7%; cu sulfați – 8,0.

62 la sută din sursele acvatice descentralizate sunt neconforme. 984 de fântâni (din 1504 funcționale) conțin: nitrați – 36,5%; microbieni – 19,2; sulfați –16,2%; reziduul sec – 15,4%; clorizi – 12,1procente.

Pentru a îmbunătăți calitatea apei din sonde, e necesar să fie instalate sisteme de tratare și filtrare, cum s-a procedat în comuna Țiganca, la Fabrica de vinificație ,,Imperial vin”.

De Ziua Mondială a Apei, în incinta Centrului de Sănătate Publică Cahul, în anul trecut, a avut loc un seminar–concurs de apreciere a calității apei potabile a surselor de aprovizionare cu apă. Jurații – toți directorii întreprinderilor de aprovizionare cu apă –au ajuns la concluzia că „Cea mai bună apă” este din izvorul din pădurea Baimacliei, raionul Cantemir. Pe locul doi s-a situat apa de la sanatoriul ,,Nufărul Alb” din municipiul Cahul, iar locul trei a fost acordat apeductului din satul Crihana Veche, Cahul.

La categoria ,,Apă bună”, pe locul întâi s-a clasat apeductul din localitatea Tartaul, raionul Cantemir, urmat de cele din Tvardița, raionul Taraclia, și Vișniovca, raionul Cantemir.

Juriul a selectat și sursele de apă ce nu corespund cerințelor, care sunt din categoria ,,Apă rea” și, pe ultimul loc, s-au regăsit localitățile unde sunt ape clorate, printre acestea, cu regret, fiind și apeductele din municipiul Cahul și din orașul Cantemir.

Eugen SURDU,

inspector principal al Centrului de Sănătate Publică Cahul

pentru raionul Cantemir