Discuţii despre comunism cu tinerii din raionul Căuşeni

Scriitorii Ana Blandiana, Emilian Galaicu-Păun şi Mark Mazureanu au susţinut, săptămâna trecută, dezbateri pe tema comunismului în faţa a zeci de elevi ai claselor superioare de la liceele teoretice „Mihai Eminescu”, „Alexei Mateevici” şi „Meşterul Manole” din raionul Căuşeni.

După cum relatează postul de televiziune „Studio-L”, tema lecţiilor de istorie a fost „Și eu am trăit în comunism. Părinți–copii: ce ați făcut, ce am fi făcut?”.

Fondatoarea Memorialului victimelor comunismului de la Sighet, România, Ana Blandiana (în imagine), a vorbit despre ororile comuniste prin care ea şi familia ei au fost nevoiţi să treacă, povestindu-le copiilor despre suferinţele pe care le-a îndurat.

Discuţiile cu tinerii şi tinerele din acest raion au făcut parte dintr-un proiect, în cadrul căruia au fost organizate zece dezbateri pe diverse teme vizând trecutul, dar și prezentul Republicii Moldova.

Întrunirile de la Căuşeni au făcut parte din cadrul Proiectului „AntiNostalgia – Privind spre viitor” de la „Europa Liberă”. Uniformizare, supunere, conveier, manipulare, răsturnarea valorilor, demagogie şi oroare – acestea au fost cuvintele care au caracterizat perioada comunistă, au specificat fondatorul Academiei de Jurnalism Cetățenesc din Chișinău, Mark Mazureanu, şi Ana Blandiana.

În cadrul dezbaterilor, aceştia au povestit tinerilor despre sistemul care a înghiţit o bună parte a lumii, despre perioada care a distrus sute de mii de familii şi de consecințele căruia nu am scăpat nici până astăzi.

Scopul întâlnirilor a fost ca, prin invitații din diverse țări din regiune, dar și prin participanții locali, să se vorbească concetățenilor noștri despre trecutul sovietic, după care mulți încă sunt nostalgici, provocându-i la reevaluarea acestuia, pentru ca ulterior să poată privi liberi spre viitor.

Mark Mazureanu a atras atenţia tinerilor şi tinerelor la folosirea mai multor fraze care ani la rând ar fi ştirbit personalităţi. Frig, foame, întuneric, frică, dar mai presus de toate – umilință și neputință, necesitatea, obligativitatea anulării propriilor porniri, trăiri, idealuri, vise pentru supraviețuire – cam asta a fost cheia în care au curs aceste mărturii.

Un accent special a fost pus pe dialogul cu tânăra generație, elevii având ocazia să adreseze mai multe întrebări.

Ana Blandiana a afirmat că tinerii trebuie să descopere mai multe din trăirile generaţiei care a fost împinsă în comunism.

Iar Viorica Verebceanu, profesoară de istorie la Liceul Teoretic „Alexei Mateevici”, s-a declarat nespus de bucuroasă că tinerii din Căuşeni au putut beneficia de nişte cursuri universitare la ei acasă.

Participanţii la discuţii s-au arătat mulţumiţi de astfel de întruniri, care îi motivează o dată în plus să ia drumul cunoaşterii. Cu atât mai mult cu cât ecoul comunismului mai este simţit şi astăzi în Republica Moldova.

De asemenea, Ana Blandiana a făcut o baie de mulțime și i-a îmbrăţişat pe elevii Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”, premianţi ai unui festival de creaţie care-i poartă numele şi care este organizat la Brăila, România.

Ion CIUMEICĂ