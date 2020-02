Peter Michalko: „Vrem să aducem dezvoltare în toate localitățile din Republica Moldova”

Interviu realizat la redacția publicației „Gazeta de Sud” cu șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova.

– Excelența Voastră, se știe că există o rivalitate între Uniunea Europeană și Rusia în ceea ce privește poziția geostrategică a Republicii Moldova. Care este, în opinia Dumneavoastră, deosebirea dintre interesele și posibilitățile Uniunii Europene și cele ale Rusiei în țara noastră?

– Uniunea Europeană nu vede relația noastră cu Republica Moldova ca una bazată pe geopolitică. Asta ține de fapt și de relațiile noastre cu alți parteneri, inclusiv parteneri estici.

Relația noastră este bazată pe valori, mai ales cu acele țări cu care am semnat Acordurile de Asociere, care sunt întemeiate pe valori comune și care au ca scop asocierea politică și integrarea economică a acestor țări în Uniunea Europeană.

În practică, aceasta înseamnă implementarea standardelor europene, inclusiv a standardelor de viață europene, pentru că vrem ca vecinii noștri, oamenii care trăiesc în aceste țări să se bucure de stabilitate, libertate, creștere economică și de standarde sociale, salarii bune, perspective pentru ei și pentru familiile lor.

Asta este ceea ce, cu siguranță, va conduce la o perspectivă și la un viitor mai bun pentru țările în cauză.

Deci, acesta este singurul nostru interes, adică ceea ce oferim noi și ceea ce susținem noi, îndeosebi prin asistența noastră financiară.

– Țara noastră, domnule ambasador, a fost și este susținută constant de către Europa și de Statele Unite ale Americii. Drept dovadă servește și lansarea, recent, a unui program economic și social-cultural în municipiul Cahul. La ce alocații financiare din partea UE să ne mai așteptăm noi, cei din regiunea de Sud a Republicii Moldova, inclusiv locuitorii raionului Cimișlia?

– Noi continuăm să implementăm multe proiecte. Programul cu care am venit la Cahul este unul dintre ele și se referă la acest municipiu, dar și la municipiul Ungheni, considerate regiuni-cheie în Republica Moldova.

Este un program-pilot cu care, atenție!, începem implementarea unor proiecte în regiunile care au potențial de dezvoltare și noi dorim să le ajutăm ca ele să poată valorifica mai bine acest potențial. Se referă aceasta și la regiunile din preajma celor două municipii menționate mai sus.

Acest program are o valoare de 460 de milioane de lei, ceea ce înseamnă 23 de milioane de euro.

Plus proiecte care vor fi implementate împreună, precum cele din domeniul infrastructurii și din alte sfere.

Dar noi vom continua să implementăm, până la realizarea finală, toate acele programe pe care le avem în Republica Moldova, în toată țara.

De asemenea, vom continua să publicăm anunțuri despre finanțarea proiectelor pentru toate orașele, toate localitățile unde vrem să susținem dezvoltarea lor.

Vedem un val de energie, și îl studiem, care vine din zonele rurale, susținem crearea grupurilor de acțiune locală, care, împreună cu inițiativele liderilor (asemenea practici fiind foarte bine cunoscute în Uniunea Europeană), au ca scop dezvoltarea localităților unde oamenii trăiesc și vor să continue această dezvoltare, să vadă că ea a ajuns și la ei și că o viață mai bună este posibilă. Asta vrem să susținem.

De asemenea, va avea continuare susținerea programelor precum „Primarii pentru creșterea economică”, pentru că aceasta este o cale care poate să aducă dezvoltare orașelor, satelor.

Putem să vedem și alte posibilități și priorități. Vom avea mai multe resurse pentru proiecte care vor fi realizate împreună cu societatea civilă și vrem să susținem acest parteneriat necesar între autoritățile publice locale și societatea civilă, care poate duce la realizarea unei serii de proiecte importante pentru locuitorii multor orașe și sate.

Vor fi anunțate și alte posibilități pentru parteneriate între societatea civilă și mass-media regională și locală, pentru susținerea presei, care este un element necesar și important pentru o societate democratică modernă.

Vrem să aducem dezvoltare în toate localitățile din Republica Moldova, ca oamenii să se bucure de perspectiva bună de a intra în Europa.

– În cadrul vizitei anterioare, de la începutul lunii august 2019, la Cimișlia, Dumneavoastră ați vorbit despre organizarea în acest oraș, în primăvara anului curent, a Zilei Europei. În speranța că această propunere rămâne în vigoare, cum aveți de gând s-o realizați?

– Vreau să vă asigur că această idee este pentru noi importantă și vrem s-o realizăm. Astăzi mă aflu aici pentru a discuta, și chiar am discutat deja cu domnul primar, cum putem să realizăm cât mai bine această idee.

Într-adevăr, în luna mai vom avea acest prilej – să aducem aici Uniunea Europeană, s-o prezentăm la Cimișlia și să întărim legătura dintre acest oraș și UE, să oferim cimișlienilor posibilitatea de a se informa despre Uniunea Europeană, despre țările ei membre și despre proiectele pe care le implementăm pentru susținerea cetățenilor Republicii Moldova.

Vom organiza, ca de obicei, un orășel european și vom realiza un program pentru informarea cetățenilor din Cimișlia.

– Ați anticipat un pic ultima noastră întrebare, care se referă la presa din Republica Moldova. Suntem siguri că Dumneavoastră cunoașteți foarte bine starea de lucruri legată de mass-media din țara noastră și știți că ea, în special presa tipărită, se află în stagnare, chiar în pericol de a dispărea. Cum poate fi salvată presa în țara noastră?

– Noi am lansat un anunț chiar în timpul de față și termenul de depunere a proiectelor expiră peste câteva zile (interviul a fost realizat la 28 ianuarie curent – nota redacției). Și el se referă la parteneriatul dintre societatea civilă și mass-media regională și locală.

În ceea ce privește derularea altor proiecte, vă îndemn, și nu numai pe Dumneavoastră, să accesați în permanență pagina noastră de Internet, adică a Delegației Uniunii Europene, dar și pagina electronică UE pentru Moldova, care conțin o diversitate de informații, inclusiv anunțuri despre aplicarea documentelor pentru obținerea mijloacelor financiare.

– Mulțumim, Excelență, pentru bunăvoința de care ați dat dovadă și ați răspuns la întrebările noastre. Sperăm să ne mai întâlnim cu plăcere, inclusiv aici, la Cimișlia.

Interlocutor:

Ion CIUMEICĂ