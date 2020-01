Gala sportului cimișlian, ediția 2019

Cea mai bună sportivă a anului precedent în raionul Cimișlia a fost declarată Ana Maria Ciobanu din comuna Gradiște, campioană mondială și națională la sambo senioare. Iar titlul onorific „Sportivul anului 2019” în aceeași unitate teritorial-administrativă a fost conferit lui Lilian Balan, luptător de stil liber, multiplu campion al Republicii Moldova și deținătorul locului cinci la întâietatea Europei rezervată cadeților.

Acest lucru a devenit cunoscut în cadrul Galei sportului cimișlian, ediția 2019, desfășurată la finele anului trecut și organizată de către Secția cultură, tineret și sport a Consiliului Raional Cimișlia.

Manifestarea a început cu evoluarea echipei de tineri karatiști, discipoli ai antrenorului Valeriu Grâu din orașul Cimișlia, care au prezentat un șir de elemente demonstrative, ei fiind urmați, la scenă deschisă, de către membrii colectivului de dansuri moderne condus de Mariana Golovatâi de la Școala de Arte din centrul raional.

Cei prezenți au avut posibilitatea să vizioneze un film televizat despre retrospectiva sezonului sportiv 2019.

Sportul de performanță

Pentru această nominalizare au fost alocați în total 19.650 de lei, bani acordați sub formă de premii bănești, diplome, medalii etc. persoanelor care au obținut cele mai înalte rezultate la diferite competiții de anvergură.

Printre cei menționați de către Mihai Olărescu, președinte al raionului Cimișlia, s-au numărat:

Vadim Gorodețchi – campion național la lupte libere, participant la Campionatul mondial de la Sofia, Bulgaria;

Pavel Graur și Daniel Caradjov – campioni ai Moldovei la aceeași probă sportivă și participanți la campionatul european;

Marcela Costișanu – campioană a Republicii Moldova la lupte libere și participantă la Campionatul Europei Under-15 din Polonia;

Carolina Arusoi – vicecampioană națională la lupte libere tineret;

Ion Bulgaru – vicecampion al țării, tot la lupte libere, cadeți.

Toți cei cinci laureați se antrenează sub îndrumarea lui Chiril Matei din orașul Cimișlia.

Indici meritorii au înregistrat și judocanii pregătiți de antrenorii Gheorghe Bezer din centrul raional și de Vasile Capmare din satul Mihailovca. Astfel, Petru Pelivan este maestru al sportului, membru al selecționatei țării, iar Ilie Cuțitaru și Iurie Dem au devenit premianți ai diferitelor turnee de rang național.

A fost încununată de lauri și echipa de orientare sportivă și turism condusă de Maxim Caraja de la Școala sportivă din orașul Cimișlia, care a ocupat locul doi la Campionatul țării.

Au fost distinși, de asemenea, atleții Efim Poleacovschi, Virginia Purcaci, Denis Arseni și alți discipoli ai antrenorilor Gheorghe Rusu și Valeriu Scrob de la Liceul internat cu profil sportiv din comuna Lipoveni, care s-au evidențiat la diverse competiții de prestigiu.

Spartachiada elevilor

Pentru premierea învingătorilor din cadrul acestei nominalizări, Consiliul Raional Cimișlia a alocat 11 mii de lei.

Trofeele stabilite au fost acordate de către Ghenadie Grosu, vicepreședinte al raionului Cimișlia. De ele au beneficiat, în primul rând, învingătorii spartachiadei elevilor:

locul întâi – Gimnaziul „Tudor Strișcă” din localitatea Satul Nou;

locul doi – Gimnaziul „Sergiu Coipan” din satul Selemet;

locul trei – Liceul Teoretic „Hyperion” din comuna Gura Galbenei.

Au fost menționați și profesorii de cultură fizică de la aceste instituții de învățământ: Anatolie Căinăreanu (Satul Nou), Nicolae Leancă (Selemet) și Oleg Căldare (Gura Galbenei), precum și Dumitru Beresteanu, metodist pentru sport la Direcția raională de învățământ.

Printre laureați au fost și patru tineri sportivi din ciclul gimnazial și cel liceal: Valeria Căinăreanu din Satul Nou, Victor Teacă de la Selemet, Daniela Doni și Dan Jentimir, ambii de la Gura Galbenei.

Organizatorii evenimentului au decis să acorde și două premii speciale. De ele, cu ocazia împlinirii onorabilei vârste de 70 de ani, au beneficiat profesoarele de cultură fizică Eudochia Ciocârlan, de la Gimnaziul „Ștefan cel Mare” din satul Mihailovca, și Tamara Fiodorov, de la Gimnaziul „Sergiu Coipan” din Selemet.

Sportul pentru toți

În cadrul acestei nominalizări, pentru care a fost repartizată suma de 19.450 de lei, premiile au fost înmânate de către Polina Jucovscaia, vicepreședintă a raionului Cimișlia.

Ele au revenit:

antrenorului de karate-do, Valeriu Grâu, și discipolilor acestuia – Maxim Litvicov, Domnica Dimitriu, Rita Spătărel și Anatol Eni;

luptătorilor de stil liber – Nicolae Lesnicov, Ștefan Cebotari, Ghenadie Cârlan și Constantin Roșca;

șahistului Veaceslav Mutu;

lui Victor Strâmbanu, jucător de dame cu deficiențe de vedere;

veteranului sportiv Savelie Pomujac (tenis de masă).

Au fost premiate și cele mai bune echipe participante la campionatul raionului Cimișlia la fotbal: comuna Lipoveni (locul I), comuna Porumbrei (locul II) și centrul raional (locul III). Tot la această probă sportivă, formația din satul Sagaidac a cucerit Cupa Independenței.

Cele mai bune reprezentative la volei au fost recunoscute selecționata masculină a Consiliului raional (antrenor Ghenadie Grosu) și cea de femei, pregătită de către Olga Stasenco.

Echipa Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din orașul Cimișlia, antrenată de Timofei Mustață, a obținut un premiu pentru faptul că a devenit vicecampioană a Republicii Moldova la oină.

Primăria orașului Cimișlia a fost apreciată pentru cea mai activă participare la competițiile de fotbal în sală, baschet, volei și tenis de masă din cadrul Mărțișorului sportiv.

Ion Ciumeică, redactor al „Gazetei de Sud”, și Andrei Bargan, director al postului local de radio și televiziune, au primit suvenire pentru reflectarea evenimentelor sportive în mass-media.

Sportivii anului

Apogeul galei a fost atins atunci când s-au anunțat cei mai buni sportivi ai anului 2019 din raionul Cimișlia.

Aceștia s-au dovedit a fi:

Ana Maria Ciobanu din comuna Gradiște, luptătoare de sambo, campioană a lumii și a Republicii Moldova, câștigătoare a diverse turnee internaționale;

Lilian Balan din orașul Cimișlia, luptător de stil liber, multiplu campion național și ocupantul locului V la Campionatul Europei rezervat cadeților.

Victor STÂNĂ,

specialist pentru problemele de tineret și sport

la Consiliul Raional Cimișlia