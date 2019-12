Chiar și cea mai lungă cale începe de la primul pas

Motto: „Dacă copilul este eficient integrat în societate, simțindu-se important, apreciat și susținut, probabilitatea devierii sale de la normele morale și legale scade în mod vizibil”.

Zilele trecute, a avut loc Gala Premiilor pentru Consiliile de Tineret, ediția 2019, unde au fost premiate cele mai bune rezultatele din cadrul activităților din anul curent. Sunt bucuros să vă comunic că am fost nominalizat ca ,,Cel mai activ voluntar”’. Mulţumesc Reţelei Naţionale a Consiliilor Locale ale Tinerilor din Moldova pentru înalta apreciere şi susţinere continuă, a structurilor de tineret.

Sunt conștient de faptul că tinerii constituie una dintre cele mai puternice verigi ale societății și, totodată, una dintre cele mai inovative, deschise și pragmatice. De aceea, am decis, ca membru al Consiliului Tinerilor din raionul Cantemir, să perseverez pentru promovarea opiniilor tinerilor despre condițiile mediului lor existențial. Am simțit necesitatea de a oferi tinerilor oportunitatea de a se exprima liber privind dificultățile cu care se confruntă, dar și a identifica actorii principali responsabili de soluționarea problemelor.

Aici am cunoscut tineri minunați, curajoși, frumoși, care motivează și inspiră speranță tinerilor care își doresc o schimbare la ei acasă. Vreau să cred că cel mai frumos lucru ce trebuie să mi se întâmple în viață, deja s-a întâmplat; mi-am făcut noi prieteni, care mă înțeleg de la primele cuvinte, ei sunt acei care sunt mereu gata să te ajute. M-am simţit foarte bine alături de toţi cei din Consiliile Locale ale Tinerilor din Moldova, sunt mândru că i-am cunoscut şi muncim cot la cot pentru sectorul de tineret şi pentru o reţea puternică! (în imagine).

Desigur, mulțumesc mult echipei din Cantemir pentru susținere și promovarea voluntariatul. „Voluntarii nu sunt plătiți nu pentru că nu au nici o valoare, ci pentru că sunt de neprețuit”.

Rostislav PROFIR,

elev la Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”