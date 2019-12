Punți culturale între Cimișlia și Soroca: Două expoziții pot fi admirate în decembrie

Lucrările fotografului Ion Jalbă și ale artistului plastic Alexandru Bulat, din orașul Cimișlia, sunt expuse la Muzeul de Istorie și Etnografie din Soroca. Iubitorii de frumos pot admira peisaje, portrete și lucrări meșterite manual din coarne de bovine pe parcursul lunii decembrie.

Ion Jalbă este fotograf, de mai multă vreme colaborează cu publicația regională „Gazeta de Sud”. Pe parcursul anilor a adunat nu doar imagini pentru ilustrarea articolelor de presă și relatări foto de la evenimente, dar și o frumoasă colecție de imagini. O parte dintre acestea au fost expuse și la Soroca. Colecția cuprinde peisaje magnifice din Republica Moldova, România și Israel, oameni frumoși, precum și reprezentanți ai faunei.

„Sunt fotograf din 1974. Măiestria nu vine într-o zi, ea vine cu timpul. De obicei, când mergem pe drum, nu observăm ce e acolo, ce floare, ce gâză? Eu nu pot așa, să nu observ nimic, probabil este un dar să observi totul. Natura este frumoasă și trebuie să învățăm să o vedem. Cred că am realizat o jumătate de milion de poze, fără aparatul de fotografiat nu ies din casă, oriunde m-aș duce”, le-a povestit Ion Jalbă elevilor și profesorilor de la Școala de Arte Plastice pentru Copii, care au venit la lansarea expoziției în orașul de malul Nistrului.

La rândul său, Alexandru Bulat, care este și directorul Muzeului de Istorie, Etnografie și Artă din orașul Cimișlia, a explicat celor prezenți la eveniment cum un corn de bovină poate deveni adevărată operă de artă. Procesul este foarte greu, dar respectat fiind poți crea obiecte foarte frumoase, atât ca formă, cât și din punct de vedere cromatic. Iar ca meșteșugul învățat de la băștinașii din Kazahstan, unde Alexandru Bulat a absolvit Facultatea de arte plastice, să nu se piardă, meșterul îl predă copiilor care frecventează cercul „Cornul fermecat” de la Centrul de creație de la baștina sa.

„Fiind în Kazahstan, cândva, la un combinat de carne, am văzut acest meșteșug practicat de localnici și l-am învățat. Studiam specialitatea arte plastice la institut și am demonstrat acest meșteșug, iar pedagogii m-au mutat după aceea la catedra de artă decorativă. Revenit peste ani la Cimișlia, am început să predau copiilor acest meșteșug la Centrul de creație”, a menționat Alexandru Bulat.

În colecția expusă la Soroca găsim animale, bibelouri, bijuterii create din coarne, un material durabil și frumos. Iar pentru ca lucrările să aibă un aspect îngrijit, lucrările sunt acoperite cu un strat de lac.

Mulți dintre copiii din municipiul Soroca visează să devină pictori, sculptori. Aceștia au apreciat înalt lucrările văzute la expoziție.

Andreea Rotari, elevă la Școala de Arte pentru Copii, s-a destăinuit: „Mi-au plăcut mult fotografiile expuse, deoarece ele transmit mesaje frumoase prin limbajul artistic. De asemenea, mi-au plăcut compozițiile create din coarne de animale. Lucrările sunt frumoase și expresive”.

Marius Scripcari, elev la aceeași instituție de învățământ, a adăugat: „Lucrările expuse fac parte din medii diferite: terestru, acvatic, aerian… Am admirat diferite animale, insecte, mi-a plăcut mult expoziția de fotografie, e colorată și expresivă”.

Tatiana Climenco, elevă la Școala de Arte pentru Copii, a relevat, la rândul său: „Fotografiile care surprind asfințitul soarelui sunt cele mai atrăgătoare, le-am admirat cu mare drag. Recomand tuturor să viziteze expoziția”.

Expoziția este realizată în cadrul unei colaborări dintre muzeul de la Soroca și cel de la Cimișlia. Anterior, la Cimișlia au fost vernisate două expoziții de la Soroca, ultima fiind intitulată „Album de cusături populare româneşti din Bucovina şi Basarabia de Nord”, autoarea căreia a fost soroceanca Pelaghia Elena Leancă (Ungureanu).

Tatiana MITROFAN,

ziarul „Observatorul de Nord