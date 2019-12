101 ani, uniți în cuget și-n simțiri

Ansamblul „Canianca” a evoluat, pe 1 Decembrie, la Vălenii de Munte, România

Ziua Națională a României a fost sărbătorită nu numai la București și Alba Iulia, dar și într-un șir de alte localități din Țară, unde, cu această ocazie, autorităţile locale, mai ales cele din mediul urban, păstrează tradiţia ca marea sărbătoare a tuturor românilor – 1 Decembrie – să fie marcată cu fast.

La Vălenii de Munte, județul Prahova, bunăoară, unde, cu această ocazie, s-a aflat și un grup de cadre didactice din raionul Cantemir (conducătoare Ana Burduja), însoțite de faimosul Ansamblu folcloric „Canianca” în frunte cu Liuba Bejenaru, au fost organizate multiple ceremonii, depuneri de flori, în program fiind inclusă şi o paradă militară.

Participanții la aceste acțiuni au declarat că au rămas plăcut impresionați de manifestarea din preajma Monumentului Eroilor, unde, în memoria celor căzuți pe câmpul de luptă pentru reîntregirea neamului, a fost ținut un moment de reculegere. Au fost rostite cuvinte de profund omagiu pentru jertfa adusă de feciorii neamului pe altarul libertății și independenței Țării, s-au depus flori de recunoștință. Totodată, ei au participat la Conferința științifico-literară consacrată Marii Uniri de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918.

Profesorii cantemireni au participat și la alte activități consacrate Zilei Naționale, inclusiv programe cultural-artistice, la care au evoluat colective folclorice de pe ambele maluri ale Prutului, printre care și Ansamblul „Canianca”.

Programul de sărbătoare a fost deschis de evoluarea unui grup de copii, cu îndrăgitul cântec „Cât trăim pe-acest pământ”, pe versurile poetului basarabean Nicolae Dabija, care a cules aplauze îndelungate. Și distinsele doamne din ansamblul „Canianca” au interpretat cu mult har și dăruire cântece patriotice, adevărate opere ce elogiază eroismul bravilor feciori ai neamului, care s-au acoperit de glorie în luptele crâncene pentru reîntregirea ținuturilor românești, pentru credință și libertate, despre Basarabia, despre Prut și Nistru, râuri care au văzut atâtea lacrimi, suferințe și sânge.

În final, demnii promotori ai tradiţiilor şi obiceiurilor moldave s-au prins în tradiționala horă, care îmbină cele mai frumoase elemente ale tezaurului strămoşesc al neamului.

Ziua Națională a României, marcată la Cahul

1 Decembrie, Ziua Naţională a României, care are o însemnătate specială în Țară, dar și dincolo de hotare, marchează un eveniment istoric relevant: Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. În această zi, românii de pretutindeni au sărbătorit evenimentul cu parade militare la București, Alba Iulia, în alte reședințe de județe, dar și acasă, alături de cei dragi. Marea sărbătoare a fost marcată, la 28 noiembrie, de către Consulatul General (CG) al României la Cahul.

Ziua Națională din acest an are o semnificație deosebită, a spus Anca Corfu, consul general al României la Cahul, în contextul consemnării a 101 ani de la Marea Unire de la Alba Iulia, care a pus ultima piatră de temelie a României Mari.

În același context, importanța istorică a Marii Uniri a fost menționată și de către PS Veniamin, Episcop al Basarabiei de Sud, care a evidențiat că anume Sfatul Țării de la Chișinău a pus, de fapt, începutul acestui act istoric de o valoare incontestabilă în istoria Țării. De asemenea, primarul de Cahul, Nicolae Dandiș, a dat o înaltă apreciere suportului acordat de autoritățile de la București în susținerea parcursului european al Republicii Moldova. Cu aplauze binemeritate a fost întâmpinat, la festivitate, maestrul Eugen Doga, marele compozitor și patriot, care demonstrează că prin muzică, cultură putem ajunge în Uniunea Europeană.

De menționat că, și în acest an, Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni a contribuit la marcarea Zilei Naționale a României prin organizarea unui concert susținut de Corala bărbătească ortodoxă „Armonia” a Arhiepiscopiei Tomisului. Cu un repertoriu care le-a adus medalii de aur la fiecare participare europeană şi mondială, Corala „Armonia” este unul dintre corurile românești cele mai premiate şi recunoscute pe plan internaţional. Membrii corului cântă atât muzică religioasă, cât şi muzică populară românească. Atmosfera de sărbătoare a fost, armonios, întregită și de evoluarea orchestrei de muzică populară „Doina Covurluiului” de la Centrul Cultural al Euroregiunii Dunărea de Jos din Galați.

La festivitate au fost prezenți și reprezentanți ai autorităților publice locale din raioanele de sud ale Republicii Moldova, oameni de cultură, jurnaliști, cadre didactice, ONG-uri care s-au implicat în proiectele Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pe parcursul anului, istorici, academicieni, oameni de afaceri ș. a.

Ziua Marii Uniri a fost sărbătorită şi în satul Aluatu din raionul Taraclia

Ziua Națională a României a fost sărbătorită şi în satul Aluatu, unica localitate din raionul Taraclia în care mai există o şcoală cu predare în limba română. Au fost comemoraţi înaintaşii, s-au cântat melodii patriotice, iar copiii au primit daruri. Bătrânii au povestit despre lupta lor pentru valorile naţionale şi despre preţul plătit uneori pentru că s-au declarat români. Evenimentul, precizează postul TVR Moldova, a fost organizat de Asociaţia Unirea ODIP.

Prin raionul Taraclia, limba română se aude rar. Satul Aluatu, cu aproape o mie de oameni, este însă o excepţie. La şcoala din sat se predă limba română, iar aproape în fiecare casă se vorbeşte româneşte.

Vasile Ţurcanu are 70 de ani şi este un adevărat promotor al valorilor româneşti. A fost profesor de limba și literatura română, dar şi-a pierdut locul de muncă în 1991. El spunea tuturor că limba pe care o vorbeşte nu este cea moldovenească. De aceea nimeni nu îl mai angaja şi fostul profesor a fost nevoit să trudească uneori ca cioban la oi.

Şi soţia lui Vasile Ţurcanu a fost profesoară. A avut acelaşi destin şi a fost concediată pentru declaraţiile sale despre valorile româneşti.

Dar acum starea de lucruri s-a schimbat în bine. Primarul localității este un om care respectă istoria şi sărbătoreşte cu mândrie Ziua Marii Uniri.

Vlad Bileţchi, liderul Asociaţiei Unirea ODIP, este şi consilier local în Aluatu. E mândru că şcoala din sat a fost reparată, dar mai este încă mult de lucru şi pentru alte proiecte, pe care el dorește să le implementeze aici.

