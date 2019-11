Pictorul și poetul Timofei Bătrânu, elogiat la Cimișlia

Galeria de tablouri de la Muzeul de Istorie, Etnografie și Artă din orașul Cimișlia găzduiește în aceste zile expoziția de lucrări ale artistului plastic Timofei Bătrânu din municipiul Chișinău.

La vernisarea ei, Maria Plop, studentă la Colegiul de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală” din capitală, care l-a prezentat pe maestru, a menționat că acesta s-a născut în zona noastră (satul Nemțeni din raionul Hâncești). Este un om consacrat în domeniul respectiv, fiind membru al Uniunii Artiștilor Plastici din țara noastră. Are un palmares bogat, de peste 2500 de pânze, care pot fi admirate în 27 de țări ale lumii, inclusiv în Statele Unite ale Americii (la New York), în Federația Rusă (la renumita Galerie Tretiakov) etc.

Mai mulți vizitatori și-au expus opiniile despre cele 35 de tablouri ale lui Timofei Bătrânu, prezentate în cadrul expoziției de la Cimișlia.

Astfel, Tudor Crețu, pictor din Cimișlia, a menționat că a avut multe de învățat la însușirea artei plastice de la oaspetele din Chișinău.

Rodicăi Matei, directoare a Centrului raional de creație a copiilor și adolescenților”, i-a plăcut foarte mult tabloul intitulat „Miez de toamnă”, pe care l-a caracterizat în cele mai frumoase cuvinte.

Și Gheorghe Răileanu, consilier raional și orășenesc, a adus o serie de laude la adresa lui Timofei Bătrânu, afirmând spre final că într-adevăr frumosul va salva omenirea.

Iar Alexandru Bulat, directorul Muzeului de Istorie, Etnografie și Artă din orașul Cimișlia, i-a înmânat lui Timofei Bătrânu o diplomă de gratitudine, în semn de înaltă prețuire a creației domniei sale.

Vădit emoționat de o asemenea primire călduroasă, Timofei Bătrânu s-a destăinuit celor prezenți că este nu numai pictor, ci și poet, având editate până în prezent șapte plachete de versuri.

Îndemnăm admiratorii artelor frumoase să viziteze expoziția de lucrări ale lui Timofei Bătrânu, care își va ține ușile deschise la Cimișlia până la 20 decembrie anul curent.

Ion CIUMEICĂ