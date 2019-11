La Comrat a fost organizat un festival al vinului

Cei mai buni vinificatori şi viticultori din UTA Gagauz–Yeri au fost omagiaţi duminică, 10 noiembrie, în cadrul Festivalului Vinului Găgăuz („Gagauz Şarap Yortusu-2019”), organizat de autorităţile autonomiei.

La sărbătoare au participat reprezentanţi din regiune, precum şi oaspeţi din ţară şi din alte state, care au luat parte, în zilele de 8 și 9 noiembrie, la Forumul „InvestGagauzia”-2019, transmite moldpres.md.

La organizarea ediţiei din acest an a Festivalului Vinului din autonomie au fost antrenate toate localităţile din zonă. Fiecare dintre acestea a avut prezenţe originale care demonstrează specificul, tradiţiile şi obiceiurile locale.

„Fiecare sat şi oraş se deosebeşte prin ceva, iar în cadrul acestui eveniment oamenii au posibilitatea să arate ce au şi ce pot mai bine. Or, chiar dacă acest an a fost mai complicat, totuşi, producătorii găgăuzi au demonstrat că sunt adevăraţi gospodari, iscusiţi şi ospitalieri”, a menţionat Irina Vlah, guvernatorul UTA Gagauz-Yeri.

La eveniment a fost prezent preşedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, care a îndemnat toţi cetăţenii şi oaspeţii ţării să dea preferinţă produselor autohtone, pentru că „mărfurile noastre sunt cele mai bune”.

Agenda zilei, care a demarat cu un master class de altoire a viţei-de-vie, la care a participat şi şeful statului, a inclus mai multe acţiuni economice, cultural-artistice, care reprezintă cel mai bine poporul găgăuz.

Pentru localnici şi oaspeţi au fost pregătite expoziţii susţinute de meşteri populari, bucătari, vinificatori, concerte şi dansuri, competiţii sportive, iarmaroace, degustări etc.

Totodată, autorităţile de la Comrat au organizat şi un program menit să promoveze valorile şi cultura regiunii, inclusiv metodele tradiţionale de creştere a viţei-de-vie şi producere a vinului.

Festivalul „Gagauz Șarap Yortusu-2019” s-a desfăşurat cu suportul Oficiului Naţional al Viei şi Vinului sub egida programului „Vinul Moldovei. O legendă vie”.

Ion CIUMEICĂ