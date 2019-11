Iarmarocul internațional „Mioriță laie, bucălaie” a ajuns la a treia ediție

Cele mai rare rase de oi şi capre au fost expuse la Cimișlia, în cadrul unui festival internațional dedicat crescătorilor de animale.

Aceştia s-au putut lăuda cu cele mai frumoase ovine și caprine, recunoscute pentru producția de lapte și carne.

Iarmarocul tradițional, cu genericul „Mioriță laie, bucălaie”, a ajuns în anul curent la cea de a treia ediție și s-a desfășurat, timp de două zile, la 9 și 10 noiembrie, pe autodromul din apropierea orașului Cimișlia.

Au fost prezenți peste o sută de crescători de mioare şi cornute, aici putând fi găsite și rase de oi și capre care depășesc prețul chiar și de 1500 de euro per exemplar.

La festival au participat şi oieri din Bulgaria, care au demonstrat şi un master class în gătitul cărnii de oaie la foc.

La ediţia din acest an, cei mai mulţi crescători de oi şi capre, aproape 50 la număr, au venit din România.

Totodată, festivalul a atras şi oaspeţi din Ungaria, Armenia, Kîrgîzstan, Spania, Arabia Saudită, care s-au arătat interesați în special de suvenirurile cu tematică tradițională.

La mare căutare au fost şi articolele confecţionate din piele şi lână de oaie.

Din programul iarmarocului internațional al crescătorilor de oi și capre nu au lipsit evoluările artistice ale unor soliști cu renume, dar și ale colectivelor de amatori.

De asemenea, s-a desfășurat o serie de competiții la diverse probe sportive, concursuri, degustări de bucate tradiționale etc.

