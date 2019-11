Zilele Ușilor Deschise, organizate în trei primării din sudul țării

În perioada 27 octombrie – 15 noiembrie 2019, Institutul de Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” din municipiul Chișinău a organizat, în cadrul Programului Bunelor Practici ale Autorităților Publice Locale, nouă Zile ale Ușilor Deschise în tot atâtea primării din Republica Moldova. Printre acestea s-au numărat și trei administrații de nivelul întâi din regiunea de Sud a țării noastre.

Cimișlia

Miercuri, 6 noiembrie curent, un astfel de eveniment s-a desfășurat în orașul Cimișlia. Reprezentanți ai instituțiilor desconcentrate, colegi din administrația publică locală, primari, echipa IDIS „Viitorul”, reprezentanți ai Agenția Democrației Locale (LDA) Moldova, mass-media, tineri și oaspeți ai urbei au venit la Ziua Ușilor Deschise pentru a cunoaște mai multe despre activitatea primăriei, dar în special despre cele trei practici inovative implementate cu succes aici.

Manifestarea a reprezentat o bună oportunitate de împărtășire a experienței în domeniul bunei guvernări la nivel local. Gheorghe Răileanu, ex-primar de Cimișlia, a relatat despre istoria implementării bunelor practici.

„Când am venit în funcția de primar, a spus el, înainte de toate am analizat unde sunt cele mai mari probleme. Și am înțeles că ele persistă în domeniul funciar, în cel al construcțiilor etc. Astfel, pentru a ușura munca specialiștilor funciari, am hotărât, împreună cu consilierii orășenești, să procurăm aparatul GPS pentru a putea executa măsurări terestre și a rezolva mult mai rapid problemele cetățenilor.

Pentru îmbunătățirea și diversificarea comunicării cu cetățenii, am aplicat un proiect, dar nu s-a reușit, și am decis să mergem pe o cale mai simplă și să procurăm un sistem de portavoce, care este instalat pe clădirea Primăriei. Acesta este mobil și poate fi montat și pe acoperișul mașinii. Sistemul difuzează toate anunțurile publice în format audio.

Totodată, ghișeul unic, de asemenea, este o practică bună pentru autoritatea publică locală, datorită faptului că în clădirea instituției noastre se află mai multe servicii desconcentrate, cetățenii au și ei multe întrebări, neclarități, astfel încât specialistul îi informează în totalitate. La ghișeul unic, certificatele se eliberează în aceeași zi, pot fi achitate și serviciile de salubrizare și apeduct fără taxă de comision, se fac și notificările pentru agenții economici. În total, ghișeul unic oferă șapte servicii utile pentru cetățeni”.

Participanții la Ziua Ușilor Deschise au asistat la prezentarea următoarelor bune practici:

• cum vocea administrației locale se face auzită de către locuitori prin portavoce;

• cum se utilizează aparatul GPS pentru măsurări terestre și ce rezultate au fost obținute;

• ce servicii sunt prestate la ghișeul unic.

De asemenea, ei au avut parte de o discuție sinceră pe diverse teme despre activitatea administrației publice locale.

La Ziua Ușilor Deschise a fost prezent și Sergiu Andronachi, noul primar ales în urma scrutinului din 3 noiembrie 2019, care a salutat cetățenii și a promis că va continua să implementeze proiectele începute de fostul primar, Gheorghe Răileanu.

La final, oaspeții orașului Cimișlia au întreprins o vizită la Muzeul de Istorie, Etnografie și Artă din orașul Cimișlia.

Slobozia Mare, raionul Cahul

La 8 noiembrie curent, Ziua Ușilor Deschise s-a desfășurat în această comunitate, vestită nu numai prin părțile locului, cu ornamentele sale tradiționale, care constituie cartea de vizită a satului.

Important este de menționat să evenimentul a avut loc în cadrul Hramului localității în cauză.

Pentru a promova valorile locale, a păstra tradițiile și a atrage turiștii, aici a fost creată scena de vară rustică „Popas la poarta Horelor”, înfrumusețată într-un mod unic cu ornamente tradiționale locale specifice zonei Lunca Prutului de Jos.

Ornamentele în lemn au fost colectate și preluate de la casele bătrânești. Pe scena de vară sunt organizate diferite evenimente culturale.

Totodată, Muzeul satului și-a îmbunătățit colecția de fotografii și materiale legate de ornamentele populare autohtone.

„Practica noastră, povestește primarul de la Slobozia Mare, Valentina Carastan, este deosebită, pentru că a fost implementată în cadrul Grupului de Acțiune Locală „Lunca Prutului de Jos”. Astfel, am imortalizat într-un cadru rustic, pe un perete am revitalizat acele ornamente și motive locale care ne reprezintă și cu care ne identificăm ca neam”.

Copceac, raionul Taraclia

Condiții bune pentru o nouă viață și o bătrânețe mai liniștită pentru persoanele în etate au fost create în această localitate odată cu darea în folosință aici a unui Centru social.

Despre aceasta s-a discutat ieri, 14 noiembrie, când aici a avut loc Ziua Ușilor Deschise. Oleg Garizan, primarul satului Copceac, a informat că în localitatea pe care o conduce populația numără peste 10 mii de oameni. Iar persoanele în vârstă reprezintă circa 1000 de bărbați și femei, dintre care 10 la sută au rămas fără suport din partea rudelor.

„Anume această problemă am rezolvat-o prin intermediul Centrului social pentru bătrânii singuri, pe care l-am deschis în anul trecut”, a spus Oleg Garizan.

Participanții la eveniment au mai aflat că persoanele rămase fără îngrijire și cele singure își găsesc aici un adăpost. Astfel, cel puțin 22 de vârstnici au acces anual la servicii sociale de cea mai înaltă calitate, în funcție de nevoile personale ale fiecăruia: cazare, alimentație, servicii sociale și medicale, activități ocupaționale și de agrement.

De asemenea, prin intermediul Centrului social au fost create 10 locuri de muncă. Proiectul este un rezultat al eforturilor autorităților locale și ale Uniunii Europene, prin Programul SARD.

Programul Bunelor Practici ale Autorităţilor Publice Locale din Moldova a fost lansat în anul 2005, cu suportul Consiliului Europei și este implementat de către IDIS „Viitorul”. Scopul acestei program este acela de a identifica și promova inițiative inovative și eficiente din administrația publică locală din Republica Moldova, precum și a face cunoscute experiența și rezultatele remarcabile ale autorităților și instituțiilor publice locale din țara noastră

Ion CIUMEICĂ