Sabic интересуется участием в проектах ЕСН и "Роснефти" на Дальнем Востоке

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Это значительно ниже прогноза аналитиков. Аналитики акцентировали внимание на одновременно негативную динамику фондового рынка Китая, отметив, что она также «давит на нефтяные цены». Фондовые торги в Саудовской Аравии (крупнейшем рынке арабского мира) ознаменовались сегодня рекордным снижением ведущего индекса SABIC, который упал в ходе торговой сессии на 999,55 пункта (-9,67%) – до 9338,54 пункта. Предыдущий рекорд однодневного падения был зафиксирован в разгар кризиса 2006г., когда на сессии 15 июля SABIC упал на 9,36%.

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Нефтяная Saudi Aramco стала мировым лидером по чистой прибыли в 2018 –

Одним из лидеров снижения стала крупнейшая в мире по рыночной стоимости химическая https://www.maximarkets.org/ компания Saudi Basic Industries Corp., чьи котировки упали на 9,93%.

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco стала самой прибыльной компанией в мире по итогам 2018 г. – ее чистая прибыль достигла $111,1 млрд. Об этом сообщила газета «Уолл-стрит джорнэл”со ссылкой на финансовую отчетность Saudi Aramco. Компания впервые за три десятилетия обнародовала финансовые показатели в связи с запланированным на эту неделю road show облигаций на сумму в $10 млрд на международных финансовых рынках. Проект по строительству производства нефтехимической продукции в городе Эль-Джубайль оценивается в 1,1 миллиарда долларов.

В ноябре The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Saudi Aramco откажется от выпуска облигаций для финансирования сделки с SABIC, однако позднее Aramco опровергла эту информацию. Министр также подтвердил планы по первичному размещению акций (IPO) Saudi Aramco. По его мнению, госкомпания выйдет на биржу в 2021 году.

По прогнозам консалтинговой конторы Sanford C. Bernstein это увеличит чистую прибыль компании на 300%. Saudi Aramco впервые раскрыла финансовую отчетность перед размещением международных облигаций. Если акции компании не торгуются на бирже, она не обязана отчитываться по строгим международным стандартам.

Саудовская госкомпания Saudi Aramco, РФПИ и „Сибур” изучают сотрудничество в этом направлении с 2017 года.

$111,1 млрд, отмечает Financial Times.

Аналитики акцентировали внимание на одновременно негативную динамику фондового рынка Китая, отметив, что она также «давит на нефтяные цены».

Руководство компании планирует привлечь до $10 млрд за счет продажи бондов.

Также, по данным журналистов, Saudi Aramco намерена выпустить облигации на $10 млрд, чтобы частично профинансировать сделку по приобретению 70% акций государственной нефтехимической корпорации Saudi Basic Industries Corp. (Sabic) за $69,1 млрд, о которой было объявлено в конце марта. В июле агентство Блумберг со ссылкой на источники писало, что Saudi Aramco может отказаться от IPO в пользу выпуска облигации для привлечения средств на покупку доли в SABIC. Предполагалось, что средства, собранные в ходе размещения облигаций и покупки доли в SABIC, пойдут в государственный суверенный фонд PIF. Газета «Уолл-стрит джорнэл» отмечает, что Saudi Aramco намерена выпустить облигации на $10 млрд, чтобы частично профинансировать сделку по приобретению 70% акций государственной нефтехимической корпорации Saudi Basic Industries Corp. (Sabic) за $69,1 млрд, о которой было объявлено в конце марта.

рупий (1,56 млрд. долларов). «Уолл-стрит джорнэл» отмечает, что по итогам финансового 2018 года чистая прибыль Saudi Aramco превысила результаты крупнейших мировых компаний – Apple (чистая прибыль составила $60 млрд), Exxon Mobil ($21 млрд), Amazon ($10 млрд).

При этом 56,4% выручки компания получила от продажи черного золота, а остальное – от газохимического и нефтеперерабатывающего секторов. Объем средств на счетах крупнейшего нефтепроизводителя превышает $48 млрд. По итогам 2018 года размер чистой прибыли Saudi Aramco достиг $111 млрд при общей выручке в $355,9 млрд, Santander а показатель EBITDA составил $223,8 млрд. По оценкам специалистов, доходы корпорации превосходят суммарную прибыль таких ведущих мировых компаний, как Apple, Alphabet и ExxonMobil ($59,5 млрд, $30,7 млрд и $20,8 млрд соответственно). Руководство компании планирует привлечь до $10 млрд за счет продажи бондов.

Рынок нефти по обе стороны Атлантики проседает на фоне выхода добычи энергоносителя в ряде стран на высокие, а в отдельных случаях рекордные уровни, что усугубляет избыток мировых нефтяных поставок. Негативно повлияло на котировки заявление министра нефти https://www.maximarkets.org/stock/exxon-mobil-corp/ Ирака Аделя Абдулы Махди, что объем добычи нефти в стране достиг рекордной отметки в 4 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, государство намерено нарастить экспорт нефти в 2015 году до 3,3 миллиона баррелей в сутки, учитывая поставки из Курдистана.

Она впервые обнародовала свои финпоказатели в преддверии размещения долларовых облигаций. Мировые цены на нефть, Курс ArabBank завершившие прошлую неделю ростом, в понедельник вновь перешли к снижению, свидетельствуют данные торгов.

Выпуск долговых обязательств поможет профинансировать покупку доли в нефтехимической корпорации королевства Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), отметил министр. МОСКВА, 9 янв /ПРАЙМ/. Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) разместит облигации во втором Mastercard квартале 2019 года, приводит агентство Блумберг слова министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха. Aarti Industries Ltd, компания специализирующаяся на химических и фармацевтических препаратах, подписала контракт с дочерним предприятием Saudi Basic Industries Corp (SABIC) стоимостью 100 млрд.

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