Festivalul „Copăcel”, ajuns la cea de-a cincea ediție

În satul Zaim din raionul Căușeni s-a desfăşurat ediția ordinară a Festivalului „Copăcel”.

Potrivit postului local de televiziune, la eveniment au fost prezentate diferite soiuri de material săditor bacifer, viticol, de plante decorative, flori şi material semincer. Pentru vizitatori au fost organizate expoziţii de artizanat, degustări de bucate locale şi vin, program de divertisment.

Ajuns la cea de a cincea ediție, Festivalul „Copăcel” a întrunit la Zaim zeci de pomicultori din localitate. Gazdele s-au străduit să transforme evenimentul într-un târg al producătorilor autohtoni în care și-au găsit locul cele mai alese soiuri de pomi fructiferi.

Bunăoară, Andrei Ciobanu de mai bine de 15 ani altoieşte puieţi, iar acum a venit să-şi promoveze producţia. Bărbatul participă în fiecare an la acest festival pentru a promova produsul autohton. El afirmă că, din cauza pieței de desfacere tot mai mici, producătorii puieților de pomi fructiferi an de an devin tot mai puțini. În prezent, în localitate activează 30 de gospodării țărănești care produc material săditor licențiat. Iar în total, în țară, peste o sută de producători agricoli desfășoară afaceri de cultivare, altoire și comercializare a puieților de diferite specii de pomi.

Primarul comunei Zaim, Ion Veste, susține că ideea unui festival al materialului săditor a fost susținută demult, iar în 2014, autoritățile locale, în parteneriat cu Asociația producătorilor de puieți de pomi fructiferi, au hotărât să încerce.

Producătorii spun că munca de pomicultor cere multă răbdare. Soiurile autohtone se vând cu până la 25 de lei pentru un puiet, iar cele de import sunt de două ori mai scumpe.

Festivalul a atras o mulţime de vizitatori, care au plecat acasă cu diverse soiuri de puieți. Pomicultorii se lauda cu soiuri noi, care vor da roadă bogată, iar prețurile sunt accesibile, spun ei. Unii au parcurs zeci de kilometri pentru a cumpăra puieți de calitate.

Au fost expuși la vânzare nu doar puieți, ci și diferite obiecte confecționate din fier.

Și, cum se obișnuiește la un festival, pe lângă cele expuse, și-au făcut loc vinul, plăcintele, sarmalele și voia bună. De organizarea Festivalului „Copăcel” la Zaim s-au bucurat nu numai producătorii de material săditor, ci și agenții economici, meșterii populari, gospodinele și copiii din localitate. Pentru cei care au participat la eveniment a fost organizat şi un concert la care au participat fanfara din Zaim împreună cu ansamblurile folclorice și dansatorii din localitate.

Potrivit primarului, „Copăcel” este un festival unic, cu un iarmaroc ţărănesc bine cunoscut în zonă. Anual, în pepinierele din satul Zaim se produc peste un milion 500 de mii de puieţi, care sunt comercializaţi pe întreg teritoriul ţării noastre, dar şi peste hotarele ei.

Ion CIUMEICĂ