Ziua învățământului dual în raionul Cahul

Pentru a treia oară, în Republica Moldova a fost marcată Ziua învățământului dual. Ediția Sud a sărbătorii s-a desfășurat sâmbătă, 26 octombrie 2019, în satul Roșu din raionul Cahul.

În cadrul evenimentului, relatează portalul de știri ziuadeazi.md, partenerii – instituțiile de învățământ profesional tehnic din raioanele Cahul, Leova și Ceadâr-Lunga și agenții economici din regiune – și-au propus să promoveze în rândul elevilor, viitori absolvenți ai treptei gimnaziale sau liceale din sistemul de învățământ profesional tehnic dual, supranumit și „școală fără şomeri”.

Această formă alternativă a învățământului profesional-tehnic existent presupune însușirea unei profesii la două locuri de învățare, iar accentul se pune pe practică. Astfel, maxim 50% din durata studiilor se desfășoară la școala profesională, centrul de excelență sau colegiu, unde se obțin cunoștințe teoretice, iar până la 70% din timpul dedicat instruirii se desfășoară la întreprindere, unde se învață meserie de la profesioniștii companiei, elevii-ucenici fiind răsplătiți lunar cu salariu de ucenicie. Campania de informare despre oportunitățile și avantajele învățământului dual se desfășoară în Republica Moldova sub sloganul „Înveți. Muncești. Câștigi!”.

Evenimentul din Cahul a întrunit numeroși oaspeți și parteneri precum Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, reprezentanți ai administrației publice locale, ai primăriei municipiului Cahul, peste 400 de elevi, reprezentanți din 20 de instituții și companii care oferă tinerilor locuri de instruire în sistem dual în regiunea de sud a Moldovei.

Prezentă la eveniment, Oana Vodiță, managerul proiectului „Promovarea învățământului profesional tehnic pentru o economie verde”, implementat de GIZ, a reiterat importanța pe care o are formarea profesională a elevilor în condițiile de muncă reală: „Deja în al patrulea an, partenerii din Republica Moldova acordă asistență pentru a defini, a stabili și pune pe picioare o formă alternativă de învățământ profesional-tehnic, acesta fiind învățământul dual, care în Germania are o lungă tradiție și pe care încercăm să-l aducem mai aproape de Moldova. În țara noastră sistemul dual a fost introdus prin lege în 2014, în Codul educației. Ulterior, în 2017-2018, a fost detaliat cadrul normativ. La momentul actual sunt aproximativ 80 de agenți economici din diverse sectoare ale economiei naționale și aproximativ 1300 de elevi care studiază în sistem dual, atât cei care s-au înscris în anul școlar 2019-2020, cât și cei înscriși în anul școlar anterior, majoritatea programelor având perioada de doi ani. Ne dorim ca numărul lor să crească”.

Ion CIUMEICĂ