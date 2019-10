Scrisoare de mulțumire și de rămas bun

Mulțumesc pentru încrederea susținătorilor mei în aceste alegeri, celor care m-au votat pentru mandatele precedente.

Am finalizat 12 ani de muncă în funcția onorabilă, dar și foarte responsabilă, de primă persoană, de primar al orașului Cimișlia, într-o perioadă dificilă, am simțit susținerea pe care mi-ați acordat-o. De la bun început, am știut că nu e posibil de a soluționa toate problemele orașului, le-am prioritizat în ordinea în care am reușit, dar și pentru care am avut resursele necesare și susținerea consiliului orășenesc.

Prima prioritate a fost promovarea valorilor europene, a principiilor democratice, neadmiterea corupției, protejarea patrimoniului public, modernizarea instituțională a primăriei, gestionarea eficientă a banului public, dezvoltarea infrastructurii orașului, a serviciilor publice și UNIREA cu Romania, ca cea mai eficientă cale de ieșire din criza interminabilă.

Am muncit pentru formarea elitei intelectuale și administrative a orașului, pentru moralitate în viața publică și pentru realizarea măsurilor strategice îndreptate spre fortificarea economiei și stoparea migrației.

Nu am tăiat panglici la lucrările realizate, nu m-am plîns pe salariu, sănătate, greutăți, am rezistat la presiuni și la discriminarea financiară a orașului, am mizat pe forțele proprii, am promovat transparența decizională, am militat pentru depolitizarea împărțirii banilor publici, repartizarea lor echitabilă între autoritățile centrale și locale, pentru autonomia locală, pentru schimbarea principiilor guvernării, pluralismul politic și condiții mai bune de dezvoltare pentru localitățile noastre.

Sunt sigur că mulți cititori deja s-au plictisit citind acest text de rămas bun, ar fi dorit să audă ceva șocant, pipărat. Mi-aș dori o apreciere obiectivă a efortului meu și a colectivului pe care l-am condus pe o cale foarte grea în serviciul orașului, dar în viziunea mea, singura corectă.

În final, fac un apel către cetățean să abordeze viața publică cu descernământ și responsabilitate. Nu poate prospera cu adevărat o localitate și țara în care cetățenii nu se implică la rezolvarea problemelor de interes comun, nu dau prioritate acestor probleme, în care cetățenii se lasă corupți cu pomeni electorale, așteaptă minuni, se lasă manipulați de politicieni iresponsabili, cu interese meschine, de aventurieri, își trădează înaintașii.

Înainte de a-mi înainta candidatura pentru al patrulea mandat, am meditat mult, admit că poate nu trebuia să fac acest pas. Dar am pornit de la experiența și abilitățile acumulate, pe care consideram că eram obligat să le propun în serviciul oprașului, la judecata Dvs. Am fost ghidat de grija pentru continuarea proiectelor strategice, cu adevărat importante pentru oraș, de a nu admite ruinarea rodului efortului pe care l-am depus împreună cu colectivul primăriei, cu consilierii orășenești și cu cetățenii care m-au susținut.

Prin votul negativ, m-ați eliberat de o povară foarte grea pe care mi-am asumat-o binevol, dezinteresat și pe care am dus-o toți acești ani, pasionat, fără să mă cruț pe mine și familia mea, fără frică, o povară pe care nu am abandonat-o nici pentru o clipă.

Mulțumesc susținătorilor mei, colegilor care m-au asistat cu aceeași jertfire de sine. Grija mare pe care o mai am este moralitatea, profesionalismul și devotamentul noului primar, al noilor și vechilor politicieni locali, interesul public, perspectiva și viitorul orașului.

Voi acorda mai multă atenție familiei, nepoților, vieții private, dar promit că nu voi renunța în totalitate la activitatea publică.

Cu respect,

al vostru primar,

Gheorghe RĂILEANU