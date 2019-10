Răspuns la întrebarea: pe cine voi vota eu pentru funcția de primar al Cimișliei în turul doi?

Mai mulți prieteni și neprieteni mă întreabă pe cine dintre candidații la funcția de primar îl voi vota eu în turul doi al alegerilor locale la funcția de primar al orașului. Nu voi face un secret și pot comunica deschis că am rezerve față de ambii candidați.

Față de Mihai Olarescu am rezerve ce țin de orgoliul și aderarea lui, în preajma alegerilor, la Partidul Democrat din Moldova, condus până mai ieri de Plahotniuc. Pe de altă parte, am conlucrat cu Mihai Olarescu mai bine decât cu oricare alt președinte de raion, am avut posibilitatea de a aprecia înalt inițiativa, calitățile lui manageriale, diplomatice, capacitatea de a evidenția lucruri cu adevărat importante, strategice și valoroase pentru viitor, dedicația și pasiunea lui pentru proiecte îndrăznețe.

Am reușit să conlucrăm la lansarea conceptului „Centrul Vinului”, la construcția Scării Pahova, am promovat împreună Lacul de acumulare a apei din râul Cogâlnic, am creat împreună asociația Calul Balan de Bugeac și promovat construcția hipodromului. Calitățile lui personale sunt mai aproape de viziunile mele, referitor la cum ar urma să fie viitorul primar al orașului Cimișlia.

În privința lui Sergiu Andronachi, îi cunosc activitatea mai îndeaproape, și rezervele mele sunt mai multe și mai categorice:

– începând cu modul cum a pătruns în politică;

– calitățile morale, precum lipsa modestiei, supraaprecierea rolului său în atingerea rezultatelor activității Întreprinderii Municipale „Servicii Publice Cimișlia”, pe care a condus-o un an și nouă luni, și diminuarea rolului primăriei și a consiliului orășenesc în fortificarea economică a întreprinderii. Toate meritele și le asumă personal, iar neajunsurile le declină pe seama administrației publice a orașului.

Este semnificativ și faptul că și-a majorat de sine stătător salariul peste suma de 13.050 de lei lunar, aprobată la insistența sa de către consiliul orășenesc.

– aroganța, necunoașterea și ignorarea cadrului legislativ în care trebuie să activeze întreprinderea, a legislației cu privire la antreprenoriat, cu privire la întreprinderile municipale și alte acte normative de referință. Insistă că primăria îi pune sarcini improprii, neacoperite financiar, că bugetul orașului ar trebui să-i achite până și schimbarea pompelor defectate. Afirmații false, stranii, lucrările executate la comanda primăriei s-au achitat în toate cazurile din bugetul orașului. El ignoră motivul și scopul pentru care consiliul orășenesc a acceptat majorarea tarifelor la serviciile prestate, destinația veniturilor transmise întreprinderii, concomitent cu transmiterea în gestiune a pieței orășenești, destinația investiției făcute de consiliul orășenesc în construcția secției pentru producerea bricheților și transmise, la fel, în gestiune întreprinderii, dar și alte ajutoare. A dat dovadă de diletantism, de lipsă a cunoștințelor economice elementare, ca, de pildă, faptul că la întreprindere se calculează amortizarea fondurilor fixe și că banii acumulați urmează să fie cheltuiți la reparații, înnoiri.

– tergiversează prezentarea la ANRE a calculelor privind tarifele pentru apă și canalizație, pentru a fi verificată argumentarea mărimii tarifelor, dar și a eforturilor depuse pentru micșorarea sinecostului serviciilor.

– în perioada preelectorală și electorală, el a tergiversat și boicotat sarcinile puse de primar și de consiliul de administrare, precum evacuarea și depozitarea deșeurilor (trei luni a staționat buldozerul în gunoi), înlocuirea unei conducte de apeduct cu diametrul de 160 mm și lungimea de 800 m, procurată din bugetul orășenesc, zece luni în urmă, cu alocarea din buget a 70 de mii de lei pentru instalare. Nu s-a implicat în amenajarea poligonului nou pentru depozitarea deșeurilor.

– nu a respectat principiile deontologice, care prevăd loialitatea față de angajator, respectul elementar față de omul mai în vârstă și față de funcția de demnitate publică pe care pretinde să o ocupe. Retrospectiv, am rămas cu impresia ca chiar de atunci, când a întrat în funcția de manager șef al întreprinderii municipale, el a început și campania pentru funcția de primar.

Aceste calități le-a manifestat demonstartiv, clar și public în campania electorală.

– nu „visează”, nu are și declară că nu-l interesează, nu va susține proiectele strategice aprobate de consiliul orășenesc în mandatele precedente. Sunt sigur că nu va face nimic pentru dezvoltarea parcului industrial, piața agroalimentară regională, precum nu l-au înteresat aceste obiective nici până acum, nu va continua efortul pentru construcția lacului de acumulare a apei, a grădinii botanice, a hipodromului, a Centrului Vinului, pentru dezvoltarea turismului. După cum promite, el s-ar limita doar la activități curente, va opina la fel ca de pe poziția de manager al întreprinderii municipale, precum că nu i se dau bani și va căuta modalități pentru a-și spori prioritar confortul și veniturile personale, poate și ale susținătoprilor săi.

Dacă este totuși de ales, în situația actuală, persoana mai potrivită pentru funcția de primar, eu îl voi vota pe candidatul Mihai Olarescu, fiu al orașului Cimișlia, fiind nevoit să fac abstracție de apartenența sa de partid.

Am răspuns pentru acei pe care cu adevărat îi interesează părerea mea și o fac ca de obicei, deschis, tranșant.

Gheorghe RĂILEANU,

primar de Cimișlia