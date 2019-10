Mihai OLĂRESCU: „Îi îndemn pe cei tineri să fie activi în turul doi, să ne creăm viitorul acasă”

În alegerile locale generale din 20 octombrie, au fost aleși consilierii locali, orășenești și raionali. În unele localități din țară, primarii au fost aleși din primul tur, însă o bună parte dintre candidați continuă lupta în turul doi, din care va ieși doar un singur învingător. Unul dintre acești concurenți din turul doi este Mihai Olărescu, aspirant la fotoliul de primar al orașului Cimișlia. Vă propunem în continuare un dialog cu domnia sa.

– Domnule Olărescu, nu sunteți un novice în politică în spațiul cimișlian. Care e starea de spirit a alegătorilor din teritoriu?

– Toată țara trece printr-o etapă foarte grea de alegeri. Fiecare își face ordine în minte, se decide, într-un fel, cui încredințează problemele pe care le are de rezolvat comunitatea din care face parte. Este foarte multă informație. Mulți cetățeni sunt induși în eroare. Situația în Cimișila este următoarea. La noi, în turul doi au ieșit subsemnatul, Mihai Olărescu, și Sergiu Andronache. A fost o luptă grea pentru toți candidații. Au fost mulți lideri puternici. Cetățeanul a fost greu de informat. Mulți nu aveau cel puțin imaginație că sunt trei liste, una pentru consiliul local, alta pentru consiliul raional și una a candidatului la primărie. Noi am educat cetățeanul să voteze corect.

Cât privește listele consilierilor, s-ar putea întâmplă ca în spatele unei sigle, al unui partid să se ascundă oameni compromiși. Este complicat pentru un cetățean să vadă adevărul ascuns. Acum se poartă negocieri între consilieri referitor la administrația locală de nivelul doi.

– Cine ar putea crea o majoritate în Consiliul raional?

– Absolut toate partidele au pondere în consiliu. Blocul ACUM a înregistrat 25% din voturi, PDM – 18,9%, socialiștii – 16,6 la sută, dar și celelalte partide au consilieri. E un format complicat. Este neapărat nevoie să se creeze o alianță, o majoritate în Consiliul raional, pentru a putea fi ales președintele raionului. PSRM a declarat că își dorește coaliție cu Blocul ACUM. În prezent, ei negociază de la nivel central, la nivel local. Mie mi-ar plăcea ca la nivel local să nu se negocieze între partide, care au alte interese, ci între oameni care se cunosc bine înde ei. Atunci vom avea o democrație veritabilă și nu se va camufla corupția sub sigla unui partid.

– Cum vi s-a părut campania electorală?

– A fost o campanie cam agresivă. Cât privește unii colegi, mă înclin cu respect, dar unele partide au avut o agresivitate totală. Este vorba de un val de emoții. Noi suntem un popor emotiv, dar totul este trecător. Oamenii revin la calm. În turul doi, cercurile se unesc. Oamenii se gândesc deja serios cine îi va conduce.

– Au fost folosite resurse administrative în campanie la Cimișlia?

– Resursele administrative nu prea au fost utilizate. APL din raion nu s-a implicat prea mult. La nivel central, s-a resimțit o susținere mare. Contracandidații mei au fost susținuți la maximum și prin orice mijloace.

– Cum se explică participarea redusă la vot a alegătorilor din Cimișlia?

– Ca peste tot, există problema exodului populației. Sunt înscriși pe liste toți cetățenii, dar mult sunt plecați peste hotare. În plus, tineretul e cam indiferent. Gândesc că oricum nu se schimbă nimic, spre deosebire de pensionari, care participă masiv la alegerile locale. Îi îndemn pe cei tineri să fie activi în turul doi, să ne creăm viitorul acasă.

– Ați fost acuzat într-un material jurnalistic că ați fi făcut abuz de funcția pe care o dețineați pentru a favoriza o firmă care ar fi condusă de Dvs.

– Este o tentă electorală aici, fiindcă materialul a apărut cu două zile înainte de alegeri. A fost o armă puternică pentru contracandidați. Niciodată nu am fost administrator, proprietar sau acționar al acestei companii despre care se vorbește. Acea companie a importat practic mai mult de 50% de cărbune în R. Moldova. Participă la licitații, au câștigat pentru că au cerut cel mai mic preț. Nu am făcut parte nici dintr-o comisie de licitație. Nu am avut tangență cu aceste licitații. Am fost echidistant.

– Cum recepționau mesajul Dvs. alegătorii în campanie?

– Am avut o perioadă foarte grea, chiar și când am vorbit despre realizări, fiindcă nu este în firea mea să mă laud. Eram întrebat ce am făcut pentru oraș. Trebuia să le vorbesc despre activitatea mea, despre realizări. Mulți oameni sunt dezinformați, iar unii candidați profită și se laudă cu lucruri pe care nu le-au făcut. Trebuie să ne gândim la nivelul nostru, local, indiferent de apartenența politică. Avem nevoie de un conducător, de un bun administrator, care va gestiona resursele bugetare cu bună credință și disciplină financiară. Am întâlnit foarte mulți alegători care nici nu cunosc ce partide există în țară. E necesară această școlarizare politică, civică, dacă vreți. Unii nu aveau în fișa de însoțire a buletinului nici o ștampilă de vot. Mulți nu votează, stau pur și simplu acasă ori la bar. E regretabil că multă lume e încă indiferentă. Dar nimeni nu o să vină din altă parte să le rezolve problemele. Prin vot, cetățeanul participă, într-un fel, la luarea deciziilor, la soluționarea problemelor, la munca depusă pentru a avea o viață mai bună.

Interlocutor:

Carolina CERNAT