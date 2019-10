Meilleur matelas 2019 Ne pas acheter sans voir les cotes, Sleep Cupid

Au cours des dernières années, nous avons testé plusieurs matelas, du lit directement au lit du consommateur, pour voir comment ils se comparaient à ceux de grandes marques de matelas. Avant d’acheter, vous voudrez savoir quel niveau de fermeté vous convient le mieux. C’est un mannequin confortable, mais pas trop mou, un ressort sain mais indulgent, a noté un testeur enthousiaste. Les traverses latérales, dont les hanches et les épaules s’enfoncent dans le lit et créent une pression inégale, pourraient se pencher vers les options moyennes, bien que les matériaux et l’épaisseur du matelas aient également une incidence sur cette option les épaules s’enfoncent dans le matelas.

Ci-dessous, nos matelas préférés pour tous les prix et styles de sommeil. Mais nous avons trouvé que tous les types de dormeurs ont apprécié. Les dormeurs latéraux ont tendance à préférer les matelas moelleux à doux, tandis que les dormeurs du dos et de l’estomac préfèrent des matelas plus fermes. Touffe Matelas aiguille standard.

Lorsque vous achetez un matelas, vous devez prendre en considération une tonne d’éléments, notamment la fermeté, les matériaux, les garanties, les politiques de retour et choisir de choisir un démarrage de matelas directement au consommateur ou une grande marque. En plus de cela, si vous êtes la moitié d’un couple, vous devrez également prendre en considération les souhaits de votre partenaire. Le meilleur matelas.

Garantie / Garantie essai de nuit, garantie d’un an Fermeté Type moyen Bobines de ressorts hybrides et plateau en mousse

À ses débuts, Helix fabriquait des matelas entièrement personnalisés, ce que j’avais écrit il ya environ quatre ans. À cette époque, chaque entreprise disposait d’une solution unique, c’était donc une révolution. Le choix du matelas est profondément personnel et varie considérablement d’une personne à l’autre. Plusieurs membres du personnel ont également salué la fraîcheur relative du matelas, qui peut être attribuée à une housse en tricot stretch respirant qui l’empêche de surchauffer. Le matelas a une fermeté moyenne et convient parfaitement aux personnes qui dorment sur le côté, juste assez pour donner le meilleur matelas la pression sur les épaules et les hanches, mais pas tellement que vous vous sentez plongé dans le sable. Pour vous aider à choisir le matelas que vous souhaitez acheter, nous avons élaboré un guide d’achat des meilleur matelas meilleurs matelas que vous puissiez acheter en ligne. Le meilleur matelas selon GQ Staffers.

Si vous avez un gros budget, vous pouvez opter pour un matelas haut de gamme qui permet des ajustements de chaque côté du matelas. En fait, même si vous n’achetez pas d’Helix, cela vaut la peine de répondre à leur joli quiz sur les matelas pour avoir une meilleure idée du type de matelas qui fonctionnera le mieux. Quel genre de matelas veux-tu?

Et comme la taille unique pour toutes les marques est devenue acceptable, quelques tailles s’adaptant à toutes les marques, Helix a également changé. Comment choisir le bon matelas pour vous. L’inconvénient évident est le prix, mais si vous recherchez le lit le plus confortable, commencez ici. Bien que votre première réaction soit peut-être d’obtenir le matelas le plus confortable, le fait est que des matelas ultra-mous peuvent parfois nuire au dos.

Le Helix Midnight Luxe, un matelas hybride avec une base en spirale et un dessus en mousse à mémoire de forme luxueuse, était un favori parmi les employés de GQ. L’achat d’un nouveau matelas est un investissement assez sérieux que vous ne devriez pas avoir à faire plus d’une fois par décennie. Voici les meilleurs matelas que vous pouvez acheter

Meilleur matelas dans l’ensemble Leesa Hybrid Matelas Sapira et Leesa Meilleur matelas pour les dormeurs chauds Matelas Bear Meilleur matelas pour une fermeté neutre Matelas Casper ou Wave Meilleur matelas personnalisable Helix Mattress Meilleur matelas à prix abordable Matelas à mémoire de mousse Lucid Meilleur matelas intelligent Huit Smart Matelas Meilleur matelas moelleux avec un bon soutien Pourpre Matelas. Si vous êtes à la recherche d’un nouveau matelas, vous avez probablement passé beaucoup de temps à faire des recherches, à essayer différents matelas en magasin et à vous demander combien vous êtes prêt à payer. Cherchez une bonne politique de retour ou une longue période d’essai au cas où le matelas que vous pensiez ne vous conviendrait pas.

En tant que personne qui a dormi sur des matelas en mousse à mémoire de forme pendant quelques années, j’ai oublié l’attrait de la base en spirale, qui ajoute un peu de rebond et, peut-être tout aussi important, une petite familiarité aux nouveaux venus dans le monde des matelas à mousse à mémoire de forme. Nous le décomposons pour vous ci-dessous

Trouver le bon niveau de fermeté.

Helix propose six versions différentes de matelas à deux niveaux de prix, un «standard» et un «luxe», offrant une option solide pour à peu près tous les types de lits.