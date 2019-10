Alegeri locale 2019 – Campania electorală capătă amploare în două raioane de la Sud

Odată cu apropierea de ziua alegerilor locale generale, campania electorală capătă amploare în regiunea de Sud a Republicii Moldova.

Raionul Cantemir

Spre exemplu, la Cantemir se întețește lupta pentru cele 33 de locuri din câte este format Consiliul raional de aici. La ele pretind peste 200 de reprezentanți ai opt formațiuni politice și trei candidați independenți.

Astfel, nr.1 în buletinul de vot îl ocupă Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, lista căruia este compusă din 33 de persoane.

sub nr.2 este plasat Partidul Democrat din Moldova cu 32 de reprezentanți.

iar nr.3 îi revine Partidului Politic “Șor” (19 candidați).

Urmează trei candidați independenți—Vasile Onică (nr. 4), Aurel Babilev (nr.5) și Vasile Roabeș (nr.6).

Nr. 7 în buletinul de vot pentru Consiliul Raional Cantemir este atribuit Partidului Politic “Partidul Nostru”, cu 28 de aspiranți la acesteifuncții.

Sub nr. 8 se află Blocul Electoral “ACUM Platforma DA și PAS” (25 de concurenți electorali).

Pentru ca sub nr. 9 să se regăsească Partidul Liberal Democrat din Moldova, care a venit cu 23 de propuneri.

Ultimele două locuri în buletinul de vot pentru administrația publică locală de nivelul secund aparțin Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (nr. 10, cu o listă de 17 candidați) și Partidului Liberal—nr.11, având 21 de reprezentanți.

Componența Consiliului orășenesc Cantemir este formată din 13 membri. Pentru aceste fotolii luptă șase formațiuni politice și un candidat independent, în total 71 de oameni, inclusiv câte 13 persoane—pe listele Partidului Socialist din Republica Moldova (nr. 1 în buletinul de vot penru alegerile locale generale din 20 octombrie curent) și ale Partidului Politic “Partidul Nostru” (nr. 5).

Pe locul doi se află Partidul Democrat din Moldova cu 11 reprezentanți, pe locul trei—Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (opt concurenți electorali), locul patru este ocupat de Blocul Electoral “ACUM Platforma DA și PAS” cu o listă de 11 persoane.

Candidatul independent Vasile Zlat se pozițiuonează pe locul șase, Partidul Liberal Democrat din Moldova – pe locul șapte, cu tot atâțea candidați, iar ultimul loc, al optulea, este deținut de Partidul Politic “Șor”, care are, de asemenea, șapte doritori de a fi consileri ai orașului Cantemir.

Cinci persoane s-au încadrat în bătălia pentru funcția de primar al acestei urbe. Iată consecutivitatea ocupării de către ei a locurilor în buletinul de vot:

1. Iurie Mihaescu, din partea Partdului Socialiștilor din Republica Moldova.

2. Angela Danalachi, reprezentantă a Partidului Democrat din Moldova.

3. Eugeniu Surdu, candidat al Blocului Electoral “ACUM Platforma DA și PAS”.

4. Roman Ciubaciuc—Partidul Politic “Partidul Nostru”.

5. Parascovia Mihailova, înaintată de Partidul Politic “Șor”.

Raionul Leova

În confruntarea pentru fotoliile de consilieri raionali (în total 33 la număr) s-au încadrat 177 de reprezentanți ai șapte formațiuni politice.

Buletinul de vot pentru alegerile locale din 20 octombrie curent îi are în frunte pe cei 28 de candidați la aceste funcții din partea Partidului Democrat din Moldova.

Locul doi, la fel cu 28 de concurenți electorali, îl ocupă echipa Partidului Socialiștilor din Republica Moldova.

Pe poziția a treia s-au stabilit cele 21 de persoane care reprezintă Partidul Politic “Șor”.

Nr. 4 în buletinul de vot pentru alegerile Consiliului Raional Leova aparține Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, el înaintând 18 candidați.

În continuare se poziționează Partidul Politic “Partidul Nostru“, el având 29 de reprezentanți, Partidul Liberal Democrat din Moldova (26 de candidați) și Blocul Electoral “ACUM Platforma DA și PAS” cu 27 de concurenți.

În medie ceva mai puțin de cinci persoane se vor bate pentru fiecare loc din Consiliul orășenesc Leova, compus din 23 de membri. În total la scrutin participă 107 reprezentanți ai șapte formațiuni politice și un candidat independent

Aici, sub nr. 1 în buletinul de vot figurează Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, care a prezentat o listă de 20 de candidați.

Pe locul doi a fost înregistrat Partidul Democrat din Moldova—15 persoane, iar pe locul trei—Partidul Politic “Partidul Nostru”, acesta având 13 candidați.

O altă formațiune, Partidul Politic “Șor”, cu 16 reprezentanți, a fost plasată pe poziția a patra.

Nr. 5 a fost atribuit Partidului Liberal Democrat din Moldova, cu un lot de 15 aspiranți la funcțiile de consilieri ai orașului Leova, iar nr. 6—Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (11 candidați).

Blocul Electoral “ACUM Platforma DA și PAS” cu cei 17 reprezentanți ai săi a obținut, la înregistrare în cursa electorală, nr. 7.

Încheie lista doritorilor de a fi consilieri orășenești în această urbe Eugeniu Armeanu, candidat independent.

Șapte pretendenți există la postul de primar al orașului Leova. Ei vor figura în buletinul de vot în următoarea ordine:

Nr. 1 — Aliona Briciag, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova.

Nr.2 — Vadim Cioric, Partidul Democrat din Moldova.

Nr. 3 — Sergiu Tomșa, Partidul Politic “Partidul Nostru”.

Nr. 4 – Tatiana Samoilenco, Partidul Politic “Șor”.

Nr. 5 – Alexandru Bujorean, Partidul Liberal Democrat din Moldova.

Nr. 6 — Eujenii Buraga, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova.

Nr. 7 – Oxana Ceban, Blocul Electoral “ACUM Platforma DA și PAS”.

Ion CIUMEICĂ