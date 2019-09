Ziua Independenței, marcată la Căușeni

La 27 august anul curent, conform tradiției, în Piaţa Voluntarilor, în preajma Monumentului în memoria căuşenenilor căzuţi în luptele pentru apărarea Independenţei Republicii Moldova din vara anului 1992, reprezentați ai conducerii acestui raion, angajați ai serviciilor desconcentrate, oameni de bună credinţă, cetăţeni activi din oraş și din alte localităţi au participat la evenimentul dedicat Zilei Independenței Republicii Moldova.

Vicepreședintele raionului, Sergiu Gogu, comunică site-ul causeni.md, a început discursul său cu următoarele cuvinte: „Timp de 28 de ani, sfârşitul verii e marcat de spiritul Declaraţiei de Independenţă din 27 august 1991, de când s-a organizat Marea Adunare Naţională, care a impus Parlamentului votarea nominală a Declaraţiei de Independenţă”.

La manifestare s-a subliniat că ziua de 27 august a fost aleasă şi pentru a coincide cu data de 27 august 1989, atunci când a avut loc prima Mare Adunare Naţională, unde s-a decis revenirea la alfabetul românesc și declararea limbii române drept limbă oficială a statului, care a lansat dezideratul Suveranității și Independenței Republicii Moldova, și noi suntem datori să ducem mai departe idealurile pe care le-au avut înaintașii noștri.

Cei prezenți au transmis respectul lor tuturor semnatarilor Declarației de Independență, precum și celor care au luptat ulterior pentru integritatea țării.

La miting s-a specificat că în toţi aceşti 28 de ani am avut parte de mai multe promisiuni decât realizări, mai multe dezamăgiri decât împliniri, mai multă sărăcie decât bunăstare. Aşteptările au fost şi rămân enorme. Însă aşteptările mari solicită o mare responsabilitate, multă răbdare, sacrificiu şi foarte, foarte multă muncă. Nimic nu se întâmplă de la sine. Am învăţat din mers că Republica Moldova nu înseamnă numai Guvernul, Parlamentul şi alte instituţii de stat. Republica Moldova înseamnă, în primul rând, sutele de mii de oameni care merg în fiecare dimineaţă la muncă, sutele de mii de copii care fac studii, sutele de mii de oameni în vârstă care au muncit o viaţă şi merită un trai mai bun.

Vorbitorii au subliniat că am arătat acasă, dar mai ales peste hotarele țării, că putem fi muncitori și cu respect față de lege, și acesta este un argument hotărâtor în favoarea viitorului european al societății și al statului nostru. De-a lungul anilor, mulți dintre concetățeni au făcut și continuă să facă performanță, prin talentul și munca lor, în mai multe locuri ale lumii, în medicină, tehnologii informaționale, finanțe, afaceri, sport și în alte domenii.

Datorită acestor oameni, datorită tuturor moldovenilor care își fac bine meseria oriunde s-ar afla, s-a spus la eveniment, țara noastră este astăzi un stat cu numeroși prieteni. În preajma sa, printre vecini, dar și în Est, în inima Europei și peste ocean. Avem multe lucruri de făcut, dar n-am găsit printre ele obstacole de netrecut.

„Cel mai important lucru este, în opinia raportorului, să trăim după regulile scrise pe care ni le stabilim noi înșine, dar nu după înțelegeri obscure, ilegale, care generează corupție, incertitudine și chiar haos. Un sistem de legi funcționează doar atunci când acesta este asumat de toți: politicieni, funcționari, oameni de afaceri și simpli cetățeni.

Pentru asta trebuie să ne respectam reciproc. Să nu împărțim și să nu scindăm societatea noastră. Dimpotrivă, să ne unim!

Și atunci fiecare cetăţean îşi va putea realiza pe deplin potenţialul său creator aici, acasă, îşi va trăi frumos viaţa alături de oamenii dragi şi va putea spune cu mândrie: aici e Patria mea – Republica Moldova!”

Ion CIUMEICĂ