Surprize plăcute la început de an școlar în Aluatu

Cărți românești, agende școlare și multe rechizite. De toate aceste surprize plăcute au avut parte, la 2 septembrie curent, elevii singurei școli românești din raionul Taraclia – Gimnaziul-grădiniță „Dimitrie Cantemir” din satul Aluatu, care a fost renovat anul trecut de Asociația „UNIREA-ODIP”.

Potrivit site-ului provincial.md, după ce recent unioniștii au lansat un apel pentru a ajuta elevii din școala din Aluatu cu materiale didactice, luni micuții s-au bucurat de daruri.

„Unioniștii au inimă mare. Acest lucru ni-l demonstrează ori de câte ori cerem sprijinul pentru proiecte de suflet. Anul trecut am renovat această școală și am prevenit închiderea acesteia. Anul acesta, toți copilașii s-au ales cu rechizite și alte materiale utile pentru anul de studii. Unirea face Puterea, iar împreună reușim lucruri mărețe”, a declarat președintele Asociației „UNIREA-ODIP”, Vlad Bilețchi, care a participat la festivitatea de început al noului an școlar.

Amintim că, anul trecut, singura școală românească din raionul Taraclia se afla în ruine, pereții erau plini de mucegai, iar tencuiala era gata să cadă peste copii.

Astfel, cu ajutorul a zeci de oameni cu inimă mare, a fost renovată instituția de învățământ din localitatea Aluatu.

Ion CIUMEICĂ