Peter Michalko: „Mă bucur că Cimișlia are un potențial mare de dezvoltare și chiar se dezvoltă”

Interviu cu șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova

– Excelență, care sunt impresiile Dumneavoastră despre vizita în orașul Cimișlia?

– Mă bucur că încă o dată sunt la Cimișlia, la invitația domnului primar Gheorghe Răileanu, și am posibilitatea să vizitez acest oraș frumos. Atunci când am fost aici pentru prima oară, am promis că voi reveni cât mai des posibil.

Mă bucur că Cimișlia are un potențial mare de dezvoltare și chiar se dezvoltă. Am văzut astăzi fabrica nouă de brânzeturi, apar noi posibilități pentru economie, comunitatea de aici este una dinamică, aici sunt oameni foarte deschși, cu zâmbete pe fețe și aceasta este un lucru foarte important, familiile pot avea speranțe într-un viitor mai bun.

Noi, ca Uniune Europeană, vrem să-i susținem pe cetățenii Republicii Moldova, inclusiv pe cei din orașul Cimișlia, cu programele noastre, cu asistență prin proiecte care pot fi realizate.

Avem mai multe instrumente în acest sens pentru întreprinderile mici și mijlocii, linii de credite pentru firme, granturi pentru mai multe feluri de afaceri.

Tocmai am marcat cea de-a treia fază a susținerii de către noi a femeilor în economie și vrem ca în anul viitor să creștem și mai mult această asistență, să susținem și mai puternic aceste șanse care există, acest potențial care este prezent și în regiunea în cauză.

– În cadrul acestei vizite ați lansat, domnule ambasador, propunerea de a organiza, la Cimișlia, în anul viitor, Ziua Europei. Vă rugăm să dezvoltați un pic această idee.

– Noi în fiecare an organizăm Ziua Europei, nu numai la Chișinău, dar și în ale orașe ale Republicii Moldova. Anul acesta am fost la Cahul, însă ne gândim deja la anul 2020. Precum știți, la 9 mai este Ziua Europei și noi, de obicei, în această lună, în una dintre zilele de odihnă, facem aceste prezentări în care vorbim despre UE, despre programele prin care noi oferim asistență în mai multe sectoare: în eficiența energetică, în susținerea întreprinderilor, a școlilor, instituțiilor de stat, pentru autoritățile locale și regionale.

Dar împreună cu noi vin mai multe ambasade ale țărilor membre UE, acestea prezintă culturile naționale ale statelor respective și posibilitățile de cooperare și de asistență din partea lor.

Pentru că, precum bine știți, nu numai Uniunea Europeană, ci și fiecare țară membră are programe de asistență sau programe de schimburi de studenți, de cooperare între autoritățile locale, de înfrățire a orașelor și regiunilor.

Și toate astea sunt încadrate într-un program foarte frumos de o zi plină de muzică și de lucruri interesante.

Sperăm că în anul viitor vom putea organiza această Zi a Europei la Cimișlia într-un mod cât mai interesant.

– Recent, Uniunea Europeană a anunțat un proiect-pilot de susținere financiară a dezvoltării rurare în municipiile Cahul și Ungheni. Putem noi să contăm pe faptul că aces t program se va extinde și asupra orașului Cimișlia în următoarea perioadă de timp, acesta fiind un important pol de dezvoltare, alături de municipiile Cahul și Comrat, în regiunea de Sud a țării noastre?

– Asistența europeană este destinată tuturor localităților din Republica Moldova. Într-adevăr, Cahul și Ungheni au fost selectate pentru a fi subvenționate pe parcursul unui an, în cadrul unui program concret.

În viitor, vom lucra și cu alte comunități în același mod. Dar aceasta nu înseamnă că vom opri asistența pentru alte localități. Sunt sigur că și în Cimișlia vom avea mai multe proiecte de care se vor bucura oamenii de aici și care vor ajuta la dezvoltarea orașului și a regiunii.

– În mai puțin de trei luni de zile, în Republica Moldova vor avea loc alegeri locale generale. Ce așteptări are Delegația Uniunii Europene în țara noastră de la apropiata campanie electorală și ce le-ați recomanda autorităților publice în această privință?

– Cel mai important lucru păntru democarția din Republica Moldova este respectarea standardelor statului de drept, atât de necesare procesului electoral.

Republica Moldova are restanțe la acest domeniu. Și la alegeri, fie ele parlamentare sau altele, întotdeauna au existat un șir de recomandări din partea partenerilor internaționali, a organizațiilor respectate.

Cel mai important este ca la aceste alegeri alegeri locale și regionale oamenii să poată simți că într-adevăr au posibilitatea de a alege în mod liber candidații în care ei au încredere și care pot să facă lucruri ce le-ar face viața mai bună, ar îndeplini promisiunile în ceea ce privește dezvoltarea fiecărei localități.

Credem că în condițiile de astăzi, inclusiv cu o guvernare nouă, autoritățile pot aduce îmbunătățirea acestor standarde ale procesului electoral.

Noi vom fi aici, vom observa acest proces și sperăm că de această dată alegerile se vor desfășura în mod liber și cinstit.

Interviu realizat de

Andrei BARGAN

și Ion CIUMEICĂ