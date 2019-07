Veșnic vie, memoria eroilor români

Cetăţeni din județele Galați, Vaslui, Botoșani și din alte județe din România, dar și locuitori ai comunităților din raionul Cantemir, au participat la o ceremonie de comemorare a soldaţilor români care au căzut cu moarte de erou în luptele pentru capul de pod Țiganca, în vara anului 1941, pentru eliberarea Basarabiei de sub ocupația sovietică.

Evenimentul, ne informează Ion Domenco, specialist pentru relațiile cu publicul la Consiliul Raional Cantemir, a avut loc la Cimitirul de Onoare al Ostașilor Români din apropierea satului Stoianovca din acest raion şi a fost organizat de către Platforma Unionistă „Acţiunea 2012”, Institutul „Fraţii Golescu” şi Asociaţia „Unirea-ODIP”.

Manifestarea a început cu o slujbă de pomenire oficiată de un sobor de preoți ai Mitropoliei Basarabiei, condus de părintele Vasile Burduja, parohul Bisericii tuturor eroilor români din comuna Cania, Cantemir.

La mormintele comune, unde și-au găsit somnul de veci 1100 de militari români, au fost depuse coroane de flori și au fost aprinse lumânări în memoria eroilor, căzuți pe câmpul de luptă pentru reîntregirea neamului, a fost purtat Tricolorul în semn de recunoştinţă.

Cu aceeași ocazie, membri ai Mișcării „Acțiunea 2012”, artiști amatori din dreapta Prutului, elevi ai Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din Comrat au interpretat cântece și au recitat poezii patriotice.

„La 22 iunie 1941, aici începea campania de eliberare a Basarabiei, a menționat Paul Munteanu, conducătorul grupului patrioților din municipiul Bârlad, România. Luptele pentru forțarea Prutului au adus moartea a 3.382 de ostași, 7.962 au fost răniți, numărul celor dispăruți fiind de 3.492. Cimitirul de campanie, amenajat în același an, a fost distrus de autoritățile sovietice, după 1944. În iunie 2006, Oficiul Național pentru Cultul Eroilor a inaugurat acest Cimitir de Onoare, dedicat amintirii celor care au pierit luptând pentru reîntregirea României”.

O altă vorbitoare, Ariadna Cârligeanu, membră a Platformei „Acțiunea 2012”, venită să-i cinstească pe eroi tocmai de la Botoșani, a spus: „Mii de soldați români și-au jertfit viața în bătălia de la Țiganca, una dintre cele mai sângeroase pentru reîntregirea Țării. Aducem astăzi un omagiu, ca gest de adâncă recunoștință față de înaintașii noștri, acestor eroi căzuți pe câmpurile de luptă pentru apărarea Patriei și pentru întregirea neamului, care au făcut cu putință împlinirea visului de secole al poporului nostru, de a ne afla într-o Țară unită. Jertfa lor a înnobilat Istoria noastră și a zidit temelia de nezdruncinat a devenirii noastre ca Neam și ca Țară. Dumnezeu să-i odihnească printre Drepții Neamului, iar noi să nu-i uităm niciodată și să împlinim moștenirea lăsată”.

Iar Valentin Vasile, liderul filialei Galați a Platformei „Acțiunea 2012”, a declarat: „Acum 78 de ani, tații și bunicii noştri au luptat pentru meleagurile pe care le vrem acasă, nu pentru noi, românii rămaşi din Moldova de Vest, ci pentru cei care încă mai simt româneşte şi le mai bate inima tricoloră”.

Printre cei care au luat cuvântul s-au numărat și persoane de pe malul stâng al Prutului. „La Țiganca avem cel mai mare cimitir al eroilor români, a afirmat Daniel Andrian, ieromonahul Mănăstirii „ Eroii Neamului” de la Țiganca. La momentul de faţă aici se odihnesc 1100 de eroi şi, prin bunăvoinţa Institutului „Fraţii Golescu” din România, deja al doilea an, în această zi, ne adunăm pentru a comemora lupta şi jertfa pe care ostaşii români au dat-o pe aceste locuri”.

Cu o alocuțiune a venit în fața asistenței și Olga Pac, primarul satului Vișniovca din raionul Cantemir, care a afirmat: „Cei care au fost martorii acelor lupte, spuneau că Prutul era plin de sânge, apa era roşie. Și nu este corect, nici creştineşte, nici omeneşte, ca să dăm uitării acele perioade groaznice, de aceea, am venit și noi aici pentru comemorarea eroilor”.

În bătăliile din 22 iunie – 16 iulie 1941, peste 10.000 de soldaţi români şi-au pierdut viaţa sau au fost daţi dispăruţi. În Cimitirul de la Ţiganca își dorm somnul de veci 1100 de militari. Abia din 1 iunie 2006, când a fost restabilit cimitirul, rude, copii ai militarilor români căzuți în luptele de pe capul de pod Ţiganca vin să se reculeagă la mormintele taţilor, buneilor lor.

Ion CIUMEICĂ