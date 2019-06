Ziua Mondială a Donatorului de Sânge: putem salva multe vieți din dragoste pentru aproapele nostru

A devenit o bună tradiție ca în două zile ale fiecare săptămâni să fie organizată donarea de sânge la secția de transfuzie din cadrul Instituției medico-sanitare publice (IMSP) „Spitalul raional Cimișlia”.

Nu au fost o excepție nici zilele de 4 și 6 iunie curent, când aici s-au prezentat 87 de donatori de sânge, cei mai mulți fiind din comuna Lipoveni – 17 persoane, din localitatea Satul Nou – 15 oameni, din primăria Topala – șapte donatori, din orașul Cimișlia și din satul Sagaidac – câte șase etc.

De asemenea, donarea de sânge a fost organizată și pe parcursul săptămânii curente, în ziua de marți și în cea de joi, dar datele încă nu sunt cunoscute.

Potrivit lui Alexandru Stan, specialist superior la Consiliul Raional Cimișlia, de la începutul anului curent și până la data de 6 iunie inclusiv au donat sânge 501 persoane. Administrația raionului Cimișlia, conducerea IMSP „Spitalul raional Cimișlia” le sunt profund recunoscători tuturor celor care donează sânge în mod voluntar și gratuit pentru a salva vieți omenești.

Conform datelor oficiale, în fiecare an, circa 250 de pacienți aflați la tratament staționar în secțiile Spitalului raional Cimișlia au nevoie de sânge si de componente sanguine. Aceștia beneficiază de peste 250 de litri de sânge și componente sanguine. Doar datorită oamenilor cu „inimă mare” a fost posibil de susținut și salvat viețile acestor persoane.

Întotdeauna cineva este între viață și moarte și are nevoie de sânge donat. În fiecare zi, 100 de oameni din Republica Moldova au nevoie de transfuzie de sânge.

Iar la nivel global, transfuzia de sânge sau de componente sanguine permite de a salva milioane de vieți omenești în fiecare an. Sângele și produsele sanguine sunt necesare pentru tratamentul adecvat al femeilor, sarcina sau nașterea copiilor fiind complicată de hemoragie masivă; copiilor cu anemii severe; pacienților cu afecțiuni ale sângelui și ale măduvei osoase; victimelor accidentelor; în situații de urgență, precum și pacienților supuși unor intervenții chirurgicale complexe.

Alexandru Stan ne-a mai informat că cei mai activi primari care au contribuit la organizarea la un nivel înalt a donării de sânge până în momentul de față sunt: Alexandru Plămădeală de la Valea Perjei, care a îndeplinit planul anual de donare de sânge cu 118%; Gheorghe Pînzaru de la Ciucur-Mingir – cu 103%, Nadejda Costaș de la Topala – cu 89 la sută; Efim Strogoteanu de la Ecaterinovca – cu 84%; Natalia Chistol de la Satul Nou – cu 78%; Alexandru Ghenciu de la Suric – cu 70%; Oleg Sandu de la Cenac – cu 69%, Nina Nistreanu de la Gradiște – cu 67 %; Anatolie Spînu de la Batîr – cu 56%, Tatiana Dumanova de la Troițcoe – cu 53%; Vladimir Medoni de la Hîrtop – cu 52%.

Preşedintele raionului Cimişlia, Iovu Bivol, comunică site-ul oficial raioncimișlia.md, aduce mulţumiri tuturor cetăţenilor care au acceptat să se implice în acest program nobil, primarilor sus-menţionaţi și, de asemenea, colectivelor instituţiilor medicale în frunte cu directorii: IMSP „Spitalul Raional Cimişlia” – Mariana Florea; IMSP „Centrul de Sănătate Cimişlia” – Ludmila Capcelea; IMSP „Centrul de Sănătate Gura Galbenei” – Lidia Vicol.

Astăzi, 14 iunie 2019, când sărbătorim Ziua Mondială a Donatorului de Sânge, administraţia raionului Cimişlia vine cu un apel către primarul orașului Cimişlia, către primarii satelor şi comunelor să întreprindă măsuri mai eficiente pentru a sensibiliza cetăţenii din localităţile pe care le conduc în vederea participării mai active la donarea de sânge până la sfârșitul anului curent.