A fost inaugurat un Planetariu în zona de sud

Inaugurarea oficială a primului Planetariu din zona de Sud a Republicii Moldova a avut loc pe 1 iunie, acesta fiind amplasat în incinta Liceului Teoretic „Academician Ion Bostan” din satul Brânza, raionul Cahul.

Potrivit unui comunicat de presă, inițiativa de a înființa un planetariu în satul Brânza, raionul Cahul, îi aparține academicianului Ion Bostan (în imagine), directorul Centrului Național Tehnologii Spațiale din cadrul Universității Tehnice a Moldovei (UTM), originar din această localitate.

Amplasat într-o anexă a liceului, reconstruită pentru instalarea cupolei, clădirea Planetariului a căpătat o formă foarte atractivă pentru curtea unui liceu rural. Treptat, a fost instalat și echipamentul performant, de care nu dispune nici un alt liceu din republică – un telescop Celestron cu apertura de 14 inci, iar în interiorul cupolei a fost montat un ecran în formă sferică, creând senzația de navă cosmică, cu prezentarea imaginii în format 3D la 360 de grade. Ecranul a fost construit de către specialiștii UTM pe aceleași forme și din aceleași componente utilizate anterior pentru Planetariul Universității Tehnice. Și sala de cinema are un design similar, în aceleași culori și cu același tip de fotolii, devenind astfel o copie a Planetariului UTM.

Cu ajutorul telescopului și ecranului ultramodern, corpurile cerești vor putea fi urmărite direct în spațiu, în timp real, iar călătoriile fascinante printre stele, planete și constelații vor face orele de fizică și astronomie mult mai interesante atât pentru liceenii de la Brânza, cât și din toate localitățile din lunca Prutului de Jos.

Prezent la evenimentul de lansare, Vitalie Chistol, profesor, conf.dr., şef de laborator la Centrul naţional de tehnologii spaţiale, a avut plăcerea de a le comunica copiilor și părinților despre cele mai interesante procese care au loc în Univers şi despre locul Planetei noastre în infinitul spaţial, care este spaţiul cosmic. Satisfacţia copiilor de cele auzite şi observate pe bolta cerească a fost una de nedescris.

Acest proiect a fost realizat în colaborare cu UTM, cu Consiliul Raional Cahul și Consiliul local al satului Brânza.

Dotările ultramoderne ale Planetariului de la Brânza au și un scop mai vast, acestea stând la baza creării unui Punct de Sprijin, integrat cu infrastructura terestră de comandă şi monitorizare a zborului microsatelitului „Republica Moldova”, elaborat în cadrul Centrului Național de Tehnologii Spațiale (CNTS) al UTM.

Utilajul va avea, astfel, o destinaţie triplă: determinarea coordonatelor satelitului pe orbită la intrarea acestuia în zona de vizibilitate de pe teritoriul Republicii Moldova prin coridorul sudic, înregistrarea abaterilor traiectoriei satelitului sub acţiunea perturbaţiilor cosmice, dar și observarea corpurilor cerești de către elevii liceelor din lunca Prutului.

Anterior, aici au fost instalate o turbină eoliană, o stație fotovoltaică, au fost aduse și calculatoare performante, liceul de la Brânza transformându-se astfel într-un veritabil Centru de creație a tineretului, profilat în domeniul producerii și utilizării eficiente a energiilor regenerabile, inițiat de instituție tot sub auspiciile acad. Ion Bostan.

Acest proiect educaţional are menirea de a contribui la dezvoltarea gândirii creative a liceenilor, a cunoaşterii de către ei a tehnologiilor moderne, dar și la înţelegerea mai profundă a temelor din cadrul cursului de fizică privind procesele electrofizice şi aerodinamice.

De asemenea, Centrul va contribui la învățarea, înțelegerea și însușirea practică a proceselor de depozitare și distribuire a energiei convertite prin intermediul sistemelor de conversie a energiilor regenerabile. Totodată, aici se preconizează și organizarea cursurilor de formare profesională pentru profesorii de fizică și de astronomie din localitățile de sud ale țării, scutindu-i să facă în acest scop un drum până în capitală.

Ion CIUMEICĂ