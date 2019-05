Câte case are, de fapt, în Sângera, deputata Inga Grigoriu?

În ultima săptămână, mai multe portaluri de știri și posturi de televiziune afiliate lui Vladimir Plahotniuc, președintele Partidului Democrat din Moldova (PDM), au tirajat o informație falsă despre averea deputatei Blocului ACUM, Inga Grigoriu. Autorii susțineau că deputata are două case în or. Sângera din municipiul Chișinău, iar pe una din ele au evaluat-o la doar 31 de mii de lei. „Cine nu și-ar dori o casă în suburbia municipiului Chișinău de 100 m.p. și 10 ari suplimentari cu doar 1500 de euro?”, se întreba Ion Harghel, vicepreședintele Tineretului Democrat, organizația de tineret a PDM, în cadrul emisiunii online „Într-un „PAS” bun”, cea de la care a pornit falsul.

„Această casă, deputatul Inga Grigoriu spune că o are din anul 2007 și a indicat la valoarea bunului doar 31 mii 886 de lei. Acum însă spuneți, cine nu și-ar dori o casă în suburbia municipiului Chișinău de 100 m.p. și 10 ari suplimentari cu doar 1500 de euro?”, menționa Ion Harghel în emisiunea sa. În timp ce vorbea, pe ecran rulau imagini cu o casă din or. Sângera, o suburbie din apropierea Capitalei.

„Deputatul PPDA Inga Grigoriu deține în proprietate două case de locuit, iar una din ele costă, potrivit declarației sale de avere, doar 31886 de lei sau puțin peste 1500 de euro. Imobilele sunt situate în orașul Sângera, suburbie a municipiului Chișinău, informează Ion Harghel, în cadrul emisiunii online de autor, „Într-un PAS bun””, au scris, în ultimele zile mai multe portaluri și chiar posturi de televiziune, preluând subiectul „dezvăluit” de Ion Harghel. Despre casele Ingăi Grigoriu s-a vorbit inclusiv în cadrul emisiunii Fabrica de la postul de televiziune Publika TV.

Intenționat sau nu, autorul a creat o confuzie. În emisiune era prezentată casa din or. Sângera care aparține părinților deputatei Inga Grigoriu și în care aceștia locuiesc încă din 1980, dar autorul făcea referire la informațiile din declarația de avere și interese ale deputatei despre o altă casă care, de facto, se află în satul Mînzătești, raionul Ungheni, și care era evaluată la 31,8 mii de lei. Acel imobil din Mânzătești a intrat în proprietatea Ingăi Grigoriu în 2007, în urma unui contract de donație de la bunicii ei.

„Părinții mei locuiesc în Sângera din 1980. Prima casă filmată de ei este casa părinților mei, construită prin 1982. Ce au făcut ei. În 2007 bunelul meu îmi face o donație, casa bunicilor din s. Mânzătești, r. Ungheni. Oficiul Cadastral face atunci evaluarea, iar valoarea ei este indicată în contractul de donație, cu suma de 31,8 mii de lei. Nu uitați că în 2007 era altă putere de cumpărare a leului. Eu, în 2014, încep să-mi construiesc propria casă în Sângera. Casa pe care eu o construiesc este, da, în Sângera și eu am indicat-o în declarația de avere și interese personale, ca fiind în proces de construcție. Tot în declarație am indicat casa primită cu titlul de donație de la bunelul meu, casa din s. Mânzătești. Dar ei ce au făcut? Au filmat casa părinților mei, care este la Sângera și au făcut referire la informațiile din declarația mea de avere despre casa din satul Mânzătești”, precizează și Inga Grigoriu, solicitată de ProFact Moldova.

ProFact Moldova a verificat la Cadastru informațiile despre casele indicate de Inga Grigoriu în declarația de avere și interese, dar și imobilul părinților ei, filmat cu drona și atribuit ei. Datele cadastrale arată că Inga Grigoriu deține o casă în s. Mânzătești și o cotă parte dintr-un imobil din or. Sângera, mun. Chișinău, împreună cu soțul. La Cadastru, casa aflată în construcție și declarată de deputată nu a fost încă înregistrată, dar se menționează că terenul a intrat în posesia familiei Grigoriu în anul 2006. Celălalt imobil, filmat cu drona, din Sângera, este înregistrat pe numele tatălui deputatei, fiind în proprietatea acestuia încă din perioada sovietică.

„În 2006, noi am primit ca tânără familie un lot de pământ de la autoritatea publică locală. Peste opt ani abia am început să construim o casă. Șase ani am stat la gazdă. Cred că informația despre averea mea a fost prezentată așa intenționat, nu e o greșeală. Au vrut să mă denigreze. Dacă era să fie arătate aceste informații doar pe unele site-uri, poate nu le atrăgeam atenția, dar când deja informația este arătată la un post de televiziune, fără a-mi da mie dreptul la replică, asta e urât. Nimeni pe mine nu m-a contactat. Asta s-a spus la un post de televiziune cu acoperire națională, la o oră de vârf. Făcând așa emisiuni, ei ar putea spune și că eu mănânc copii sau că am ucis pe nu știu cine”, a adăugat deputata.

Inga Grigoriu a ajuns deputată din partea Blocului ACUM după ce a câștigat circumscripția nr. 25 din Chișinău. Conform declarației de avere și interese, depusă după ce a primit mandatul de deputat, Grigoriu nu a avut în 2018 venituri salariale. Ea a ridicat anul trecut 78 mii de lei de la „Asociația pentru dezvoltarea democrației DECID” și Fundația „Youth Development for Innovation”.

Anterior, ProFact Moldova a documentat un fals similar despre averea deputatului Dumitru Alaiba. Aceleași surse precizau că acesta ar locui într-o casă de milioane. De fapt, imobilul a fost construit în urmă cu mai mulți ani de părinții săi, care sunt oameni de afaceri.

ProFact Moldova