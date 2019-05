O seară plină de farmec la muzeul din Cimișlia

Ziua Internațională a Muzeelor, de pe 18 mai, a fost sărbătorită și la Cimișlia. Cu această ocazie, în seara din sâmbăta trecută, curtea Muzeului raional de istorie, etnografie și artă din localitate a fost plină de lume, aici desfășurându-se mai multe activități.

Manifestările au demarat cu două master-class-uri organizate de către Neli Țurcanu și Ana Rusu, conducătoare de cercuri la Centrul raional de creație a copiilor și adolescenților din orașul Cimișlia.

Spre exemplu, în cadrul unui atelier de creație, discipolii doamnei Țurcanu au elaborat două compoziții abstracte la arta plastică, prin care au încercat să redea un dans al fluturilor și un vânt de primăvară, afișându-le spre aprecierea tuturor celor prezenți.

Câteva fetițe și câțiva băieței, sub îndrumarea Anei Rusu, s-au ocupat de confecționarea, în toate cele trei faze (inițială, mediană și finală), a măștilor diferiților eroi din povești, care apoi au fost jucate în cadrul unui carnaval ținut tot aici.

A urmat un număr artistic prezentat de vioristele Anastasia Ivanov și Patricia Revenco. În opinia Zinaidei Zamisnâi, profesoară la Școala de arte din Cimișlia, deși se află la o vârstă destul de fragedă (prima are șase ani, iar cea de a doua – opt), ambele sunt talentate și au demonstrat aceasta prin interpretarea unei lucrări muzicale de Mozart.

La crearea bunei dispoziții a celor prezenți au contribuit activ și membrii Ansamblului folcloric „Tilinca” sub conducerea rapsodului Leonid Nenescu din centrul raional, care au bucurat publicul cu mai multe melodii populare interpretate la fluier și la saxofon.

Vizitatorii nu au ratat ocazia de a admira mulțimea de exponate din toate sălile Muzeului de istorie, etnografie și artă din Cimișlia, intrarea în clădire fiind liberă.

Directorul acestei instituții, Alexandru Bulat, a oferit, cu prilejul sărbătorii, diplome persoanelor care au fost implicate în activitățile organizate aici, inclusiv celor menționate mai sus. De asemenea, diplome au fost înmânate unor cercuri de la Centrul raional de creație a copiilor și adolescenților din Cimișlia – „Arta plastică” (conducătoare Neli Țurcanu), „Alături de ei” (conducătoare Valentina Cecati și Ana Rusu) și „Croșeta fermecată” (conducătoare Ecaterina Prohnițchi), membrii cărora au participat activ la desfășurarea expoziției pascale „Hristos a Înviat!”.

Ion CIUMEICĂ