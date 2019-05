Cu susținerea UE, copiii din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia au parte de condiții mai bune de educație

Mai bine de un an copiii din satul Balabanu, Taraclia, frecventează o grădiniță mult mai atractivă, cu condiții mult mai bune, grație unui suport oferit de Uniunea Europeană. Întâmplător sau nu, dar de când a fost reparată instituția, parcă și natalitatea a mai crescut, spune primarul localității, Nicolae Munteanu. În urma implementării acestui proiect, aici au fost deschise șase locuri noi de muncă, iar după reparația capitală, la grădiniță sunt înscriși toți copiii cu vârsta de la 2 ani și 6 luni până la 7 ani, ceea ce le-a dat posibilitatea mai multor părinți din localitate să se reangajeze în câmpul muncii.

Începând cu anii 90 ai secolului trecut, grădinița din Balabanu are o capacitate redusă și era frecventată de o singură grupă de copii. Mulți își așteptau rândul. Directoarea grădiniței, Vera Malina, ne spune că era dificil să activeze în acele condiții, aveau o cazangerie veche, lemnul geamurilor era fisurat și pătrundea frigul. Blocul sanitar era într-o situație deplorabilă. Pe timp de iarnă, căldura în termometre nu depășea 12-13 grade.

Din anul 2016, satul Balabanu, la fel ca și celelalte 39 de localități din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia, a beneficiat de asistența Uniunii Europene în cadrul programului „Susținerea agriculturii și dezvoltării rurale în UTA Găgăuzia și raionul Taraclia” (SARD), finalizat în decembrie 2018. Astfel, UE a oferit un grant de peste 35 mii de euro pentru localitatea Balabanu, bani care au fost investiți, împreună cu contribuția de 34500 dolari SUA din partea autorităților locale și regionale, în reparația capitală a grădiniței. Au fost schimbate geamurile, acoperișul, a fost schimbat și sistemul de încălzire. Totodată, au fost instalate baterii solare și o centrală termică pe biomase. Azi copiii din Balabanu au parte de un vestiar luminos, proaspăt mobilat, de o bucătărie și săli de joacă renovate. Acum, pe timp de iarnă, temperatura în termometre depășește 22 grade.

„Suntem foarte recunoscători pentru ajutorul oferit de Uniunea Europeană. Acum condițiile sunt foarte bune. Copiii au parte și de un bloc sanitar modern. Până în 2016, erau 38 copii, cu vârste de la 3 la 7 ani, care se înghesuiau într-o singură odaie. Educatoarei îi venea foarte greu, nu reușea să le atragă atenția tuturor copiilor. Acum ei sunt împărțiți în mai multe grupe, în așa fel sunt mai pregătiți de școală”, ne povestește Liuba Dornea, mama unui copil.

Copiii la fel sunt mulțumiți de condițiile de la grădiniță. Oxana, un nagâț de fată cu ochi mari, ne spune, bucuroasă: „Acum la grădiniță e mult mai vesel și mai frumos”.

Directoarea grădiniței „Soare” Vera Malina confirmă că, până la reparația capitală a instituției, aici a activat o singură grupă. „Acum copiii sunt repartizați în grupa mare şi grupa pregătitoare, iar grădinița poate găzdui până la patru grupe”, menționează directoarea.

S-a primenit nu doar clădirea instituției, a devenit mai atractiv și terenul de joacă, teritoriul grădiniței a fost îngrădit, iar aleile care duc spre clădire au fost pavate. Primarul Nicolae Munteanu precizează că proiectul realizat prin programul SARD e unul din cele mai importante proiecte realizate pe teritoriul primăriei în ultimii ani. „Reieșind din bugetul auster pe care îl are primăria, cu puteri proprii nu am fi putut repara capital grădinița. Acum numărul copiilor care frecventează instituția aproape că s-a dublat și părinții au posibilitatea să iasă la lucru. Avem mulți părinți angajați la pescăria din preajma orașului Taraclia, la alte întreprinderi. Am avut o perioadă în care natalitatea era mică, acum a crescut puțin. Sperăm să mai câștigăm proiecte, să creăm condiții pentru ca oamenii să rămână să muncească aici, acasă, alături de copii”, mai spune primarul.

Programul SARD, finanțat de UE cu 6,5 milioane de euro, a fost implementat de PNUD în perioada anilor 2016-2018. Programul a avut drept scop susținerea agriculturii și dezvoltării rurale în UTA Găgăuzia și raionul Taraclia. În cadrul programului, au beneficiat de asistență din partea UE pentru consolidarea capacităților și pentru dezvoltarea instituțională 41 de localități care și-au îmbunătățit infrastructura socială: au fost reparate drumurile locale, școli, grădinițe, centre sportive și sociale, case de cultură, au fost modernizate și extinse sisteme de iluminare publică, au fost create servicii de gestionare a deșeurilor, sisteme de sanitație și de alimentare cu apă.

În cadrul acestui program au mai fost reparate grădinițele din satele Cealîc, Budăi, Albota de Sus, Beșalma, Avdarma și orașul Taraclia. În total, beneficiază de condiții mai bune de educație 12.730 de copii.

Svetlana COROBCEANU

Acest articol a fost publicat în cadrul proiectului ”Campanie de informare în regiunile Moldovei despre situația democratică și asistența UE pentru dezvoltarea țării”, realizat în cadrul Platformei Naționale din Moldova a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic, de către Asociația Presei Independente (API) în parteneriat cu Centrul Național de Mediu și Consiliul Național al Tineretului din Moldova, cu suportul financiar al Uniunii Europene. Conținutul articolului este responsabilitatea exclusivă a autorilor – Asociația Presei Independente (API) – și nu reflectă în mod neapărat poziția Uniunii Europene.