Prosoapele din regiunea Dunării de Jos, expuse la un liceu din Cahul

Liceul Teoretic „Ion Creangă” din municipiul Cahul a devenit locația unei expoziții inedite, comunică ziuadeazi.md. Peste 50 de prosoape din zona Dunării de Jos au fost expuse pentru publicul larg.

Diferite după culori, forme și elemente, fiecare cu istoria sa și cu specificul său regional sau local, prosoapele vechi au ajuns a fi o adevărată operă de artă, descriind istorii, caracterizând locuri și oameni. Ele sunt cu atât mai prețioase, cu cât înțelegem munca depusă pentru a le crea, într-o epocă fără tehnologii, când doar candela sau lampa de gaz servea drept sursă de lumină pentru meșterițe.

Expoziția este una provizorie, până acum fiind prezentată la Galați, iar aducerea acesteia la Cahul este meritul Centrului Cultural „Dunărea de Jos” din Galați.

Pe lângă expoziție, Centrul Cultural a mai venit și cu o donație de carte pentru instituția gazdă.

„De Ziua Internațională a Cărții (a fost marcată la 23 aprilie curent – nota redacției) venim cu donații de carte pentru instituțiile de învățământ din Cahul. Am adus peste 500 de volume de la școlile și oamenii cu suflet bun de la Galați. Astăzi am venit și cu o expoziție de ștergare, care a fost vernisata la Galați. Ne bucurăm de fiecare data că găsim aici deschidere și suflete frumoase și mai ales bucuroase să ne întâmpine cu inima deschisă pentru toate faptele culturale pe care noi încercăm să le împărtășim”, ne-a declarat Florina Zaharia, manager cultural la Centrul „Dunărea de Jos” Galați.

La evenimentul de deschidere au participat elevi, profesori ai Liceului Teoretic „Ion Creangă”, dar și oficiali din cadrul structurilor autorităților publice locale responsabile de cultură și învățământ.

„Ștergarele în cauză reprezintă continuitatea noastră creștină, continuitatea tradițiilor, a valorilor naționale, a faptului că suntem, în parte stângă sau partea dreaptă a râului Prut, avem aceleași tradiții, aceleași valori, iar elevii care sunt prezenți la acest eveniment, într-adevăr, din nou conștientizează faptul că avem valori comune”, a spus profesorul universitar Ion Ghilețchi.

La eveniment a participat și Excelența Sa Anca Corfu, Consul General al României la Cahul, care a specificat: „În nopțile lungi de iarnă, ștergarele au fost țesute cu trudă, cu dibăcie și astăzi aducem un omagiu mâinilor dibace din acele vremuri”.

Pe lângă expoziția adusă de la Galați, la liceu mai pot fi admirate și prosoape dintr-o colecție personală a Nadejdei Manoli, profesoară de geografie la Liceul Teoretic „Ion Creangă”, care de mai mulți ani este pasionată de obiectele făcute manual și le colecționează.

La momentul de față, prosoape vechi deținute de ea a ajuns la numărul de circa 30 de unități, iar covoarele vechi, pe care de asemenea le colecționează, sunt donate Muzeului de Etnografie din Chișinău.

„Am văzut în casele rudelor, ale vecinilor, lucruri frumoase, culori vii, forme, figuri și am observat că lumea le aruncă, le păreau că nu erau utile. Mie mi s-a făcut milă de așa muncă și am început să le colecționez. Am început să adun covoare, șalinci, fuste, toate țesute la război, făcute manual. Prosoapele nu ocupă mult loc, la sărbători le înșir prin casă și le admir. Neamul meu totuși a avut personalități cu multă creativitate, mult artistism și merită să ducem mai departe acest lucru frumos. Am circa 30 de ștergare, le țin în locul cel mai uscat, cel mai curat, ca să nu se atingă nimic, să le păstrez, când vor veni nepoții să le pot arăta”, ne-a comunicat Nadejda Manoli.

Una dintre vizitatoare, eleva Iulia Tătaru, a ținut să precizeze că evenimentul a fost foarte interesant, că a aflat multe lucruri pe care nu le știa: oamenii, mai înainte, se îmbrăcau în funcție de vârstă, ori dacă erau căsătoriți sau nu. „Mi s-a părut interesant faptul, a zis fata, că prosoapele sunt din diferite materiale, vin din diferite perioade, depinde de zonă, de felul în care este brodat, că femeile din acea perioada aveau o astfel de iscusință, pe care puțini o mai au astăzi”.

Ion CIUMEICĂ