Tuberculoza pulmonară: cum s-o tratăm?

Tuberculoza pulmonară este o maladie infecțioasa periculoasă care se transmite de la om la om prin aer. Afectând în mod devastant plămânii, ea poate duce la pierderea capacității de muncă, la invaliditate și chiar la moarte. De aceea este important să fie depistată la timp și tratată.

Sursa principală de infecție este persoana bolnavă de tuberculoză pulmonară, care răspândește bacteriile în aer prin intermediul tusei, sputei, strănutului și scuipatului. Astfel, în timpul inspirației, mycobacteriile care se găsesc în aer pătrund în plămânii persoanelor sănătoase, provocând tuberculoza. Persoana sănătoasă poate fi contaminată cu această maladie în încăperi aglomerate, neventilate, în care se află un bolnav de tuberculoză pulmonară contagioasă.

Orice persoană poate fi infectată cu tuberculoză, indiferent de statutul social și situația materială. Riscului ridicat de transmitere a infecției sunt expuse:

– persoanele care se află în contact permanent cu bolnavii de tuberculoză pulmonară contagioasă;

– persoanele cu imunitate scazută, cauzată de subnutriție și de condițiile nefavorabile de viață, de afecțiuni cronice;

– persoanele infectate cu HIV;

– fumătorii activi;

– persoanele care consumă alcool si/sau droguri;

– copiii nevaccinați contra tuberculozei.

Interesant este faptul că boala în cauză are un tablou clinic slab pronunțat inițial și se dezvoltă încet, astfel incât nimeni nu s-ar gândi ca este bolnav, ci numai supraobosit. De aceea, de multe ori, persoanele se adreseaza prea târziu la medic, când deja boala este la un stadiu avansat și are semne evidente cu risc de complicații.

Deci, nu întârziați să va adresați odata în plus la medic, în special dacă:

-tușiți cu spută mai mult de trei săptămâni;

– aveți febră timp de o săptămână fără o cauză evidentă, frisoane;

– aveți dureri în regiunea cutiei toracice (în piept);

– aveți tuse cu sânge;

– ați scăzut brusc în greutate;

– ați pierdut pofta de mâncare;

– va simțiți permanent obosiți;

– aveți lipsă de aer la efort fizic;

– transpirați mult, mai ales noaptea.

Din fericire, aceasta boală extrem de contagioasă se tratează.

Când întâlniți un prieten, un vecin, un cunoscut nu ezitati sa-l întrebați cum se simte. Ar putea fi bolnav de tuberculoza si v-ar putea molipsi si pe Dumneavoastră!

Daria IAVORSCHI,

medic de familie în satul Mihailovca, raionul Cimișlia