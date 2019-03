Apicultori cimișlieni la Târgul Mierii de la Câmpina, România

La sfârșitul lunii precedente, municipiul Câmpina din județul Prahova, România, a fost gazda tradiționalului Târg al Mierii, ajuns, anul acesta, la cea de a XIV-a ediție, informează www. cimislia.md.

Evenimentul a durat trei zile și a fost organizat de către Asociația Apicolă „Valea Prahovei” în parteneriat cu administrația publică locală.

Manifestarea de la Câmpina aduce acolo, an de an, apicultori de pe întreg teritoriul României, dar și din afara granițelor sale.

Astfel, la Târgul Mierii a participat și o delegație oficială de la Cimișlia, oraș care este înfrățit, din martie 2015, cu acest municipiu. Din componența delegației au făcut parte: consilierul orășenesc Sergiu Suhan, președintele Asociației raionale a apicultorilor, Gheorghe Balan, prisăcarii Andrei Olărescu și Andrei Losețchi. În cadrul acestui târg, apicultorii din Cimișlia au avut posibilitatea să participe cu un stand pentru comercializarea produselor autohtone.

A fost lume multă la Târgul Mierii încă din prima zi a manifestării. Și s-au comercializat produse pentru toate gusturile și toate buzunarele.

Spre exemplu, cei interesați au găsit la târg zeci de sortimente de miere, de la cele cunoscute – de tei, salcâm, rapiță și polifloră, miere cu polen, propolis și lăptișor de matcă, până la sortimente mai puțin cunoscute – miere de sânziene, mentă, coriandru, prun, miere de mană (brad), miere din germeni de grâu cu nucă și scorțișoară, miere de lavandă sau „puterea ursului” (un complex de vitamine). Și, bineînțeles, multe alte produse apicole: faguri, propolis, siropuri, dar și creme pentru ten, pentru mâini pe bază de miere etc.

Apicultorii au încercat și prin această manifestare să convingă lumea de beneficiile mierii ca produs alimentar, dar și ca medicament.

Ca în fiecare an, la actualul Târg al Mierii au fost expuse și nenumărate utilaje și echipamente apicole, pentru cei care își desfășoară activitatea în acest domeniu.

Menționăm că delegația orașului Cimișlia, de asemenea, a participat la deschiderea oficială a manifestării și a mulțumit atât pentru invitația tradițională care a venit din partea autorităților câmpinene, cât și pentru posibilitatea de a avea un stand în cadrul Târgului.

În acest context, administrația primăriei Cimișlia își exprimă recunoștința pentru colaborarea de succes cu administrația publică locală a municipiului Câmpina, în frunte cu primarul Horia Laurențiu Tiseanu.

Ion CIUMEICĂ