O gravidă şi fătul ei de 38 de săptămâni au murit la Cimişlia

Un caz ieşit din comun s-a întâmplat, la mijlocul săptămânii trecute, la Instituţia medico-sanitară publică „Spitalul Raional Cimişlia”: în noaptea de miercuri spre joi, aici au decedat o femeie gravidă cu termen de sarcină de 38 de săptămâni şi fătul acesteia.

Conform informaţiilor de care dispunem, Iulia C., locuitoare a satului Zloţi din comuna Codreni, în vârstă de 30 de ani, aflată în pragul celei de-a doua naşteri, fiind mamă a unei fetiţe, a fost transportată cu ambulanţa la Spitalul din oraşul Cimişlia, în seara zilei de miercuri, 10 octombrie 2018, unde, potrivit medicilor, a fost lăsată sub supraveghere, fiind suspectată de infecţie respiratorie acută.

Cu părere de rău, peste câteva ore, după miezul nopţii, atât gravida, cât şi fătul pe care urma să-l nască, au murit. Cauza declarată a decesului, la momentul înregistrării acestuia, ar fi fost disecţie aortică (anevrism disecant) cu tamponadă cardiacă acută.

„Gravida a fost adusă pe data de 10 octombrie, la ora 17:00, de către serviciul de urgență cu probleme respiratorii virale acute, cu o temperatură aproape în limitele normei, subfebrilă, cu clinică minoră de cefalee. Medicul de gardă a luat decizia de a o pune sub supraveghere, având parametrii fiziologici normali. Se afla sub supraveghere în Unitatea primiri urgente, noaptea era monitorizată, medicul a văzut-o la 1:00 și peste o oră și jumătate ea a decedat. La internare nu a trezit suspiciuni de riscuri înalte, de aceea a fost lăsată sub supraveghere. Este o stare foarte rar întâlnită”, a spus directoarea Spitalului Raional Cimișlia, Mariana Florea, citată de platforma on-line sanatateinfo.md.

După cum a precizat conducătoarea instituţiei medico-sanitare publice de la Cimişlia, femeia trebuia să vină încă în ajun, adică pe data de 9 octombrie, la medicul ginecolog, pentru a fi trimisă la Institutul Mamei și Copilului din Chişinău, dar, nu se ştie din ce cauză, ea nu s-a prezentat.

Mariana Florea a mai relatat că la începutul săptămânii precedente, luni, 8 octombrie, gravida a fost la consultaţie la medicul oftalmolog, fiind suspectată de subluxație de cristalin, sindromul Marfan. Tinerei femei îi era interzisă naşterea fiziologică. Pornind de la aceste considerente, medicul ginecolog i-ar fi recomandat să vină a doua zi la spital pentru a fi trimisă la Institutul Mamei şi Copilului din capitală, pentru a fi internată acolo şi pentru a naşte în condiţiile existente la această instituţie.

Nu se ştie dacă în momentul când a fost adusă cu ambulanța femeii i s-ar fi făcut electrocardiograma ori alte investigații, ce medici concret au consultat-o. Un lucru este clar: medicul de gardă nu cunoştea nimic despre starea gravidei.

„Când a fost adusă la spital cu salvarea, doctorul de gardă nu a avut nici o informație despre cine este doamna și de ce boli este suspectată”, a concretizat Mariana Florea.

Angajaţi ai site-ului sanatateinfo.md au încercat să afle de la asistenta medicală din localitatea Codreni, Natalia Pavlicenco, dacă femeia decedată avea anumite probleme de sănătate, dar aceasta a refuzat să vorbească și, la prima etapă, a negat că vreo gravidă din localitate ar fi murit.

Anumite neclarităţi există şi în felul cum s-a ajuns la diagnosticul de disecție aortică cu tamponadă cardiacă acută, acesta fiind stabilit de medicul morfopatolog după decesul gravidei. Asta în condiţiile în care la Spitalul Raional Cimişlia lipseşte medicul cardiolog. Nu se cunosc, de asemenea, circumstanţele morţii fătului de 38 de săptămâni: putea fi el salvat sau nu?

Ca urmare a acestui caz tragic, a fost formată o comisie, printre membrii căreia sunt și specialiști de la Ministerul Sănătății, Muncii şi Protecţiei Sociale. Concluziile comisiei vor fi făcute publice după finalizarea tuturor investigaţiilor.

Ar mai trebui să precizăm că specialiștii în cardiologie ne previn că, în cazul unei predispuneri spre disecție aortică, sarcina poate provoca dezvoltarea acesteia. Iată de ce este necesară efectuarea unui examen ecografic al inimii și al aortei. De asemenea, medicii din domeniu afirmă că existenţa disecției aortice poate provoca dureri în piept bolnavilor. La fel, un asemenea caz poate fi confundat cu simptomele de pneumonie.

Şi încă ceva. Anevrismul aortei reprezintă o dilatare patologică a unui segment al acesteia, cu tendința la expansiune și ruptură. Pacienții cu anevrism aortic sunt asimptomatici pentru perioade lungi de timp, afecțiunea fiind descoperită de cele mai multe ori întâmplător, cu ocazia efectuării unor investigații cu alte scopuri.

