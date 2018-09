Ședința de guvern la Căușeni: note împăciuitoriste, pe de o parte, proteste, pe de altă parte

Vinerea trecută, Cabinetul de miniștri a ajuns in corpore la Căușeni, „după două tentative eșuate anterior”. Nu se știe exact ce i-a împiedicat pe membrii Guvernului să participe la ședința în deplasare programată anterior, mass-media scriau că premierul Pavel Filip avea agenda prea încărcată și au apărut între timp probleme de neamânat. Oricum, oamenii l-au așteptat cu o săptămână mai înainte, chiar și consilierii raionali erau nemulțumiți atunci că au pierdut vremea în zadar așteptând înalții oaspeți de la Chișinău.

Premierul Pavel Filip a explicat că aceste vizite înseamnă, „un fel de contact cu autoritățile locale, puțin altfel decât se practică anterior, pentru că înainte mergeau miniștrii separați, dar acum venim cu toată echipa guvernamentală”.

Vizitele în teritoriu ale miniștrilor, în frunte cu prim-ministrul, au devenit obligatorii după ce liderul democraților, Vlad Plahotniuc, a anunțat la începutul verii că va trimite guvernul în sate. Atunci, el spunea că în felul acesta funcționarii vor află care sunt problemele oamenilor și vor caută soluții. Opoziția a calificat această mișcare că fiind o operațiune electorală, lucru negat de PD.

„Aceste vizite s-au dovedit a fi eficiente, pentru că urmărim apoi cu atenție toate problemele despre care s-a vorbit, toate întrebările care au fost puse și realizarea lor. Și vreau să vă spun că avem rezultate. În vizitele pe care le-am efectuat în alte raioane sunt multe probleme rezolvate. Este bine și eficient să muncești în birou, dar fără că să vorbești nemijlocit cu oamenii, nu se mișcă atât de repede lucrurile” , a spus prim-ministrul.

Drept exemplu, Pavel Filip a pomenit problema semnalată de mai mulți cetățeni privind aprovizionarea insuficientă cu apă și sistemul de canalizare – în acest sens, până la sfârșitul anului urmează a fi elaborat un master-plan pe țară. O altă problemă comună, inclusiv pentru raionul Căușeni, ține de depozitarea deșeurilor. În anul curent va fi elaborat planul de rezolvare a acestei probleme și ulterior vor fi identificate surse pentru implementarea acestuia. „Nu întotdeauna sunt importanți banii, este important să știi ce vrei să faci, foarte multe lucruri se pot rezolva prin bună organizare și gestionare eficientă”, a dat asigurări premierul.

Alte domenii, pe care va rămâne concentrat Executivul țin de reformarea sistemului de pensii, realizarea reformelor în sănătate și îmbunătățirea mediului de afaceri pentru a genera în continuare creștere economică. „Miracole nu există. Muncești, aduci bani în buget și ai posibilitatea să faci investiții sociale”, a subliniat premierul.

În cadrul discuțiilor, reprezentanții autorităților publice locale au abordat mai multe probleme, între care și reparația drumurilor de acces către localități. Pavel Filip a menționat că acest lucru va fi prevăzut în proiectul „Drumuri bune 2”, preconizat pentru anul 2019. De asemenea, s-a discutat despre problemele întâmpinate de cetățeni la comercializarea producției agricole. În acest sens, premierul a spus că Executivul își propune să lanseze proiectul Piața Agricolă, care va veni în ajutorul fermierilor.

Alte subiecte abordate s-au referit la salariile cadrelor didactice, finanțarea insuficientă a instituțiilor de învățământ, dar și la problemele din sistemul judiciar. Premierul a menționat că „nici o problema nu va rămâne fără atenție și nici o întrebare nu va rămâne fără răspuns”.

În timp ce membrii Guvernului țineau sfat cu oficialii de la Căușeni, afară îl așteptau pe premierul Pavel Filip mai mulți localnici nemulțumiți, printre aceștia fiind și vânzătorii care activează în bază de patentă, care au cerut să nu mai fie obligați să-și deschidă întreprinderi individuale.

„Și domnul Dodon și Lupu a fost și am pus întrebarea. Nu mi-i rușine că eu vreau ca și copiii mei să aibă un viitor mai bun. Ei se distrează, dar eu am muncit că nu am fost nici în Bulgaria. Toată viața am muncit”. „Ne ducem peste hotare, că nu o să stăm aici. O să lăsăm copiii și o să plecăm” – sunt doar câteva opinii exprimate în așteptarea întâlnirii cu premierul.

Până la urmă, prim-ministrul i-a invitat pe cetățeni la dialog în casa de cultură. Oamenii au vorbit despre lipsa locurilor de muncă pentru tineri, despre drumurile proaste din raion sau finanțarea școlilor.

„Cea mai mare durere a noastră este că acum 30 de ani a început construcția unei școli, dar așa și a rămas în sat”.

„Un cadru didactic are, pentru 18 ore, 3500 de lei, iar un director – același salariu, dar lucrul este incomparabil”.

Cetățenii s-au mai plâns și de calitatea asistenței medicale, de aprovizionarea cu apă și de apeductele care funcționează prost în sate sau chiar de justiția care ar fi controlată politic.

„Oamenii pleacă peste hotare nu doar din cauza salariilor, dar și a injustiției”.

În replică, Pavel Filip s-a apărat: „Acei care vorbesc de critici, să știți că noi am făcut în justiție atâtea reforme, cât nu s-au făcut în ultimii 20 de ani”.

Din păcate, majoritatea celor care ajung să aibă de a face cu justiția au cu totul altă părere.

Carolina CERNAT