Elevii din Cantemir sunt instruiți cum să promoveze comunicarea interetnică

Centrul de Instruire și Dezvoltare Educațională a demarat proiectul „Promovarea comunicării interetnice și a toleranței în rândul elevilor din raionul Cantemir”. 300 elevi din 12 instituții gimnaziale urmează să fie familiarizați cu importanța toleranței, non-discriminării și promovarea dialogului interetnic și a respectului față de diferite grupuri etnice. Proiectul va dura până în luna decembrie 2018, iar la finele instruirilor se va organiza și un festival școlar etno-cultural.

La primele două seminare, participanții au manifestat un sporit interes față de promovarea prieteniei, toleranței și interacțiunii între diferite comunități etnice. Ei au fost foarte creativi și au împărtășit experiențele proprii, valorile spirituale și gândurile legate de necesitatea armonizării relațiilor interetnice în lumea întreagă, creșterea receptivității față de drepturile persoanelor cu dizabilități, respectului față de principiul egalității și combaterea stereotipurilor.

„La acest seminar am memorat câteva lucruri importante: comunicarea eficientă și înțelegerea între diferite grupuri etnice asigură bunătate, toleranță, armonie în comunitate, indiferent de persoană, rasă sau naționalitate”, a scris în chestionarul de evaluare Augustina Para, elevă clasa a V-a în gimnaziul „Mihai Eminescu” din or. Cantemir. O altă participantă, Arina Profir, elevă în clasa a VI-a în gimnaziul „Ivan Vazov” a spus că seminarul a fost interesant, cu diverse metode de activitate – prezentări și jocuri de rol, care i-au pus pe gânduri pe colegii săi. “Ne-am bucurat și de prezența voluntarului american, care ne-a împărtășit experiența din țara lui la acest subiect. Noi, elevii din gimnaziul satului Stoianovca, spunem „Stop discriminare, start toleranță!”, a mai adăugat adolescenta.

„Promovarea comunicării interetnice și a toleranței în rândul elevilor este un proiect inovativ pentru raionul nostru. Aceste seminare sunt o activitate extrașcolară bună pentru elevi de a-și dezvolta atitudinea atentă și respectul față de cultura și demnitatea fiecărei persoane”, a menționat Victoria Isac, manager de proiect.

„Cultivarea și conștientizarea unei atitudini de respect la elevi, la o vârstă fragedă și încurajarea receptivității față de drepturile și identitatea fiecăruia sunt un pilon important pentru formarea culturii generale a tinerilor”, a menționat Elena Uzunov, care este voluntară în proiect.

Carolina CERNAT