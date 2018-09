Deținuții din Penitenciarul nr. 3 din Leova au participat la simularea procesului de vot

Pentru prima oară, într-un penitenciar din Republica Moldova a fost organizat un atelier de educație electorală pentru deținuți. Peste 50 de persoane care se află în detenție la Penitenciarul nr. 3 din Leova au participat la o sesiune de informare și simulare a proceselor electorale. Inițiativa a aparținut Asociației Obștești „Prospect” din Cimișlia și s-a desfășurat în parteneriat cu Comisia Electorală Centrală.

„Nu a mai fost nimeni până acum să ne vorbească despre alegeri în afară de ziua când votăm. Fiecare vot contează! Părerea mea este că, dacă eu nu o să-mi exercit votul, ar putea să o facă altcineva în locul meu și eu nu vreau asta. Eu merg la vot în primul rând pentru că sunt cetățean al țării”, afirmă Ruslan, deținut.

Ruslan a fost condamnat acum cinci ani. Pe atunci era consumator de droguri. A reușit să scape de dependența sa și în ultimii doi ani este voluntar, încercând să-i convingă pe alți deținuți să renunțe la droguri. Vine cu un sfat, le vorbește cu exemple din experiența sa și îi încurajează să lupte cu viciile lor. Și pentru că a început să-i placă să-și ajute semenii, Ruslan se implică și în alte activități. A participat cu mult interes la atelierul de informare și chiar s-a oferit să joace rolul unui funcționar electoral în timpul simulării procesului de vot.

Ruslan mai are de stat în închisoare doi ani și jumătate. Însă, potrivit angajaților penitenciarului, are șansele să obțină liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen. Așa că Ruslan speră că va vota la secția din preajma casei sale la alegerile parlamentare din 2019.

Un alt deținut, Andrei, care mai are de ispășit un deceniu din sentința sa, își va exercita dreptul de vot la penitenciar. Andrei este interesat de procesul electoral și de viața politică din țară. El știa că a fost modificat sistemul electoral, însă nu înțelegea cum se distribuie mandatele deputaților pe circumscripțiile uninominale.

Simularea procesului de vot a provocat cel mai mare interes al participanților. „A fost o activitate interactivă, ei s-au implicat și cred că a fost o metodă foarte eficientă de a atrage atenția participanților și de a-i face să fie interesați de subiectele discutate”, subliniază Ion Unciuc, șeful Secției reintegrare socială în cadrul Penitenciarului nr. 3 din Leova.

Astfel, deținuții au intrat în rol de: membri ai Biroului Electoral al secției de votare cu urna mobilă, operatori care verifică datele din buletinele de identitate, observatori și alegători. După încheierea simulării, situațiile au fost discutate și explicate de către echipa CEC.

Deținuții din Republica Moldova participă la alegeri cu ajutorul urnelor mobile. Pe perioada exercitării votului, administrația penitenciarului le eliberează buletinul de identitate din dosarul personal. Votul lor, ca și în cazul tuturor cetățenilor Republicii Moldova, este secret. În Penitenciarul de tip închis nr. 3 din Leova își ispășesc pedeapsa peste 380 de persoane.

Carolina CERNAT