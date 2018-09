Centrul „Speranța”, stațiunea unde îți poți întrema sănătatea fără medicamente

Situat într-o zonă splendidă, înconjurat de pădure, Centrul de Medicină Lifestyle „Speranța” din Sărata Nouă, raionul Leova, îți oferă condiții minunate de relaxare și de întremare a sănătății. Cine a fost o dată mai revine neapărat. Unii, cu posibilități mai mari, vin aici chiar și de două ori pe an. Capacitatea centrului este de până la 50 pacienți într-un sejur, care durează 11 zile.

Stațiunea este dotată cu echipament și tehnologii moderne. Dar principalul atu îl constituie aici oamenii! Buni profesioniști, amabili, binevoitori, atenți. Doar un detaliu semnificativ: înainte de procedură, medicul terapeut își cere voie de la pacient să facă o rugăciune pentru sănătatea lui și a familiei sale!

Cum a apărut această stațiune, relativ tânără în Republica Moldova, dar deja cu experiență mare în spate în SUA, România, Ucraina etc.

Dar să facem o mică incursiune în istorie. Cum a luat ființă acest sanatoriu? Nimic nu e întâmplător pe lumea asta. Așa s-a întâmplat că un conațional de-al nostru, cu aproape 20 de ani în urmă, muncind în Israel, s-a îmbolnăvit grav. Fie că a fost la mijloc extenuarea, fie că din cauza muncii i s-au agravat niște boli „latente”, dar a căzut „secerat”. Medicii din Israel nu i-au dat mari șanse de supraviețuire și l-au trimis acasă. Nici în Moldova doctorii nu au fost mai „îngăduitori” și i-au dat de înțeles că trebuie „să-și facă bagajele”.

Însă, întrucât Dumnezeu lucrează prin oameni, un prieten l-a sfătuit pe conaționalul nostru să meargă în România, la Sanatoriul de la Herghelia, jud. Timiș, ceva inedit pe atunci. Deși era într-o stare gravă, după câteva sejururi petrecute la Centrul de Medicină Lifestyle de la Herghelia, concetățeanul nostru și-a revenit și a redobândit speranța de viață. După o perioadă de tratament, el și-a propus să facă totul pentru a se înființa și la noi un astfel de sanatoriu.

După ani buni de luptă în hățișurile birocratice de la noi, Centrul de Medicină Lifestyle Speranța – Moldova, care este o persoană juridică din anul 2002, a început munca pentru a ajunge la ceea ce avem astăzi. Centrul de medicină „Speranța” a fost finalizat în 2014 la standarde de cea mai înaltă calitate, sub patronajul Centului Lifestyle de la Herghelia România. S-a depus o muncă enormă, au lucrat aici mulți voluntari, oameni cu inimă mare din SUA și din România au făcut donații și sponsorizări…

Scopul centrului respectiv este creşterea nivelului de sănătate fizică, psihică, socială şi moral-spirituală în R. Moldova, prin educaţie sanitară şi medicină preventivă, făcute într-o manieră profesionistă, în acord cu progresul ştiinţei medicale şi în spirit creştin.

O zi la Centrul „Speranța”

Haideți să vedem cum arată o zi la Centrul „Speranța” din Sărata Nouă. Deșteptarea se face la ora 6.00. Înainte de înviorare, pacienții beau un suc special. După asta, „marele dejun”, fiindcă acesta, la fel ca și prânzul consistent, este obligatoriu, dar cina este opțională. Cine vrea să scape de niște kilograme, renunță la cină.

După dejun, în fiecare zi, dr. Iurie Cușnir ține o lecție despre cele mai răspândite boli, despre cauzele apariției lor și despre căile de evitare a acestora. Lecția este interactivă, pacienții având posibilitatea să adreseze întrebări, să abordeze aspecte care îi preocupă.

Apoi, începe programul individual al fiecărui pacient, prescris de medic în funcție de afecțiunile sau problemele de sănătate cu care se confruntă omul. Bineînțeles, mai au loc, în grupuri, ora de sport în sala de forță, precum și plimbarea de după prânz. După plimbare, continuă programul individual de proceduri.

Aici se fac fac diverse proceduri – masaje relaxante suedeze, care scot tensiunea musculară și relaxează întreg organismul, Împachetări alternative (rece-cald), datorită cărora crește imunitatea de patru ori, masaje cu gheață care ajută la diminuarea durerilor mari de spate și de articulații. Se mai efectuează masaje cu parafină, se pun cataplasme cu lut. Lutul are proprietăți curative deosebite, care acționează în timp și rezolvă pe cale naturală problemele la articulații. Se aplică și cataplasme cu cărbune, îndeosebi la oamenii care au răni, și se fac băi de cărbune persoanelor bolnave de cancer.

Pacienții mai beneficiază de proceduri, cum ar fi hidromasajul, sauna, băi alternative de picioare, de mâini și de șezut. Se mai face baie cu apă fierbinte pentru a mări treptat temperatura corpului până la 40 de grade. E o procedură mai complicată, strict monitorizată de lucrătorul medical. Se face în cazul bolilor grave sau când în organism sunt prezenți diverși viruși care nu rezistă la temperatura corpului atât de mare.

Seara, înainte de cină, se organizează „ceaiul de la ora 6”, cu discuții interesante pe diverse teme. Cei care doresc, iau lecții de gastronomie, pentru un mod de viață sănătos. La centrul „Sănătatea”, toate alimentele sunt vegetariene, naturale, majoritatea dintre fructe și legume ele fiind cultivate chiar pe teritoriul stațiunii. După cină, cu toții sunt invitați la al doilea seminar medical.

Vă propunem mai jos impresiile, opiniile și gândurile unor pacienți care s-au aflat la Centrul „Speranța”:

„Diferă radical de toate sanatoriile”

Centrul de Sănătate „Speranța” diferă radical de toate sanatoriile din țară prin nivelul de deservire, atitudinea față de pacient și condițiile confortabile de trai. În plus, acest centru pune în prim plan înlăturarea problemei, nu doar ameliorarea ei. Datorită unei alimentări bine echilibrate, ne formăm un stil de viață sănătos cunoscând, prin seminarele prezentate, regulile unei alimentări corecte. Dar cel mai mult m-a impresionat căldura și respectul personalului medical față de fiecare pacient în parte, atmosfera unei familii mari care s-a întâlnit să demonstreze sie însăși puterea de voință pentru o viață sănătoasă.

Stela Zglavoci, mun. Bălți

„Colțișor al sănătății”

Este incredibil că în Moldova noastră mică și necăjită oamenii au posibilitatea să-și refacă sănătatea trupească și starea sufletească în acest Centru de Sănătate. Vă mulțumim că existați și să ne rugăm și să mulțumim Domnului pentru acest colțișor al sănătății.

Iulia Antoniu, cosmetolog și psiholog la sanatoriul din Cahul

„Toți pacienții au fost mulțumiți”

Am avut o artrită acută la articulația umărului drept. M-am tratat numai cu remedii naturale și peste două săptămâni durerile acute au dispărut. Știam de acest sanatoriu și am hotărât împreună cu soțul să venim la tratament pentru o reabilitare bună. Cu adevărat ni s-au îndreptățit așteptările. Ne-am simțit foarte bine. Am cunoscut multe persoane minunate aici. Toți depun trup și suflet pentru tot ce fac aici. Procedurile sunt foarte bune: băi cu hidromasaj, băi cu jet + sare, băi de șezut cu apă rece și caldă, masaj, parafină, lut etc. Ni s-au făcut și diferite analize de sânge: la colesterol, trigliceride, glucoză, la început și la sfârșit, și am avut rezultate mai bune la sfârșitul sejurului. Toți pacienții au fost mulțumiți. În ce privește personalul medical, toți sunt foarte amabili, atenți, drăguți. Sper și cred că vom veni aici în fiecare an.

Maria Berdeu, Chișinău

„Este important tratamentul, dar și atitudinea”

Am aflat despre acest Centru de Sănătate în Israel și ardeam de nerăbdare să vin acasă și să văd și eu cum este aici. Așteptările mele s-au îndreptățit, cu ajutorul Domnului și al personalului de aici, starea de sănătate mi se îmbunătățește. În sejurul nostru au fost și șase israelieni. Pentru om este important tratamentul, dar și atitudinea, fiind vorba de aspectul psihologic. Suntem întrebați în fiecare dimineață, cu zâmbetul pe buze, cum am dormit, cum ne simțim și este o atmosferă prietenoasă. Aici lucrează adevărați profesioniști, am avut parte de masaj, de saună, tratament cu raze infraroșii, împachetări – unele dintre aceste proceduri în alte sanatorii nu se fac, și în acest loc pacienții sunt tratați cu multă dragoste. La acest Centru, aveți posibilitatea să vă convingeți că puteți scăpa chiar și de boli grave, cronice.

Ana Gaburici, Logănești, Hâncești