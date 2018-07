Campamentul de vară al scauţilor,  desfăşurat  în apropierea satului  Cotihana

Circa 200 de tineri din raionul Cahul au avut posibilitatea să participe la cea de a XXII-a ediţie a Campamentului de vară al scauţilor, care s-a desfăşurat în perioada 11-16 iulie, în apropierea satului Cotihana. Eiau avut parte de zile de neuitat, trăite în mijlocul naturii, relatează Radio Moldova Actualităţi.

Ediția curentă a Campamentului de vară s-a desfășurat în cadrul programului național „Cahul – Capitala Tineretului 2018”. Cei peste 200 de scouți de diverse vârste au explorat ținutul natal, au participat la activități sportive, artistice și creative cum ar fi: excursii în Lunca Prutului de Jos, hike-uri de zi și de noapte, ateliere de educație rutieră prezentate de Inspectoratul de polikţie Cahul, demonstrații ale elementelor de luptă, expoziție de arme vernisată de ostașii Brigăzii Infanterie Motorizată Dacia, ateliere de lucru creativitate, competiţii și jocuri scautice.

„În fiecare an venim cu grupul de scouți înființat în satul nostru. Promovăm cele mai scumpe valori – sinceritate, devotament, ajutor reciproc, milostenie, prietenie, toleranță. Copiii au posibilitatea să admire locuri frumoase. Am vizitat popasul „La Văduț”, din satul Colibași, unde există o alee de copaci plantați de către scauți. La Văleni am fost la „Muzeul pâinii”. Le-am arătat din treacăt lacul Deleu, rezervația „Prutul de Jos”, la Giurgiulești”, a menționat lidera grupului de scauți din satul Tătărești, Parascovia Bocicovar.

Pe perioada campamentului tinerii au trăit în mijlocul naturii, departe de tehnologiile moderne. Locul telefoanelor mobile și calculatoarelor l-au ocupat jocurile, întrecerile sportive și alte activități menite să-i pregătească pentru viață.

„Noi ne autoorganizam, pregăteam mâncarea, corturile. Acesta a fost un test de supraviețuire pentru copii, trebuie să știe să se descurce în orice situație”, a afirmat lidera grupului de scouți din localitatea Andrușul de Sus, Tatiana Nucă.

Căpitanul Serviciului intern al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Elena Tanas, a pregătit două trasee turistice pe parcursul cărora scauții au trebuit să facă față multor provocări și să demonstreze că sunt capabili să găsească ieșire din orice situație.

„Anul acesta am făcut trasele turistice pentru două categorii de vârstă, pentru participanții de până la 13 ani și de la 14 la 17 ani, pe care le-au parcurs noaptea. Activitățile respective dezvoltă lucrul în echipă, prietenia, responsabilitatea și orientarea în teren. Cu părere de rău, copiii știu să se orienteze în calculatoare mai mult, mai puțin în spațiu. Nu cunosc unde e nordul, unde e sudul, unde e estul, unde e vestul. Aceste capacități trebuie dezvoltate acum”, a spus Elena Tanas.

Scautismul le oferă adolescenților șansa de a se implica în diverse activități, de a învăța lucruri noi, de a lega prietenii, de a deveni responsabili și de a-și cunoaște și valorifica potențialul

„Nu sunt scaut, dar sper să devin, pentru că îmi place să explorez locuri noi, să-mi fac prieteni. Camp-ul este o familie foarte mare, aici suntem toți prieteni”, a spus unul dintre participanți.

Ediția curentă a Campamentului de vară al scauților filialei Cahul a fost organizată de către Asociația Națională a Scauților din Moldova și Centrul CONTACT- Cahul, în parteneriat cu Primăria municipiului Cahul, Consiliul raional, Direcția generală învățământ, Inspectoratul de poliție, Brigada a trei de infanterie motorizată „Dacia” și Mitropolia Basarabiei.

Sorina REMENTOVA