Practici ecologice de succes la Popeasca, Ştefan Vodă

În ultimii 20 de ani, suprafeţele silvice aflate în gestiunea primăriei satului Popeasca din raionul Ştefan Vodă s-au mărit cu circa 100 de hectare, ajungând la un total de 560 de hectare. Aceasta a devenit posibil, mai ales în ultima vreme, graţie unor proiecte din cadrul Programului de Granturi Mici (GEF), implementate de către Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) prin intermediul autorităţii publice locale şi a Societăţii ecologice „Biotica”.

Această activitate face parte dintr-un complex de măsuri privind împădurirea unei arii de importanţă internaţională – Zona Ramsar „Nistrul de Jos”, care cuprinde nu numai localitatea Popeasca, ci alte două sate din vecinătate – Cioburciu şi Talmaza, acelaşi raion Ştefan Vodă.

În cadrul uni tur de presă organizat, la sfârşitul săptămânii trecute, pentru un grup de lucrători mass-media din Chişinău şi din raioanele ţării noastre de către Asociaţia Jurnaliştilor de Mediu şi Turism Ecologic din Moldova, ziariştii s-au familiarizat cu bunele practici din acest domeniu existente în diverse localităţi ale raionului Ştefan Vodă.

Printre satele vizitate s-a numărat şi Popeasca, unde reprezentanţii presei naţionale şi regionale au luat cunoştinţă de realizarea a două proiecte – lărgirea, în toamna acestui an, a suprafeţelor silvice din gestiunea primăriei locale cu 15 hectare şi procurarea unui tocător de mărunţire a vegetaţiei, care asigură cu agent termic atât sectorul privat, cât şi instituţiile educaţionale din teritoriu.

„Mecanismul acesta este folosit de către noi, povesteşte Ion Osipov, primarul satului Popeasca, pentru a oferi populaţiei combustibilul necesar pregătirii mâncării la aşa-numitele cotloane, dar şi pentru încălzirea în timpul sezonului rece. Crengile, viţa-de-vie şi alte resurse vegetale mărunţite sunt destul de eficiente şi înlocuiesc gazele naturale nu numai la case oamenilor, ci şi la centralele termice de la şcoală şi de la grădiniţă”.

După cum am fost informaţi de către mecanizatorul Petru Port, care deserveşte acest agregat, el funcţionează fiind cuplat la un tractor. „Tractorul împreună cu remorca au fost procurate de primărie cu vreun an în urmă, povesteşte Petru Port, iar tocătorul îl avem din toamna trecută. Este un lucru foarte bun, cu ajutorul lui pot fi mărunţiţi nu mai puţin de patru metri cubi de materie primă într-o oră. Iată, chiar nu demult am dus la grădiniţă două remorci pline cu asemenea combustibil. Facem rezerve pentru iarnă”.

Am admirat în practică utilizarea acestui tocător de crengi. La zgomotul produs de el s-au apropiat mai mulţi localnici care ne-au spus multe cuvinte de bine despre mecanism. „Ştiţi, a declarat o bătrânică, sarmalele şi plăcintele pregătite în rola electrică sunt bune, dar la plita din curte sau în cuptor, încălzite cu asemenea vreascuri mărunţite, ele-s mult mai gustoase.

La întrebarea noastră dacă dispun de materia primă necesară pentru funcţionarea tocătorului, primarul de Popeasca, Ion Osipov, ne-a informat că autoritatea publică locală dispune de peste 500 de hectare de pădure, plus o mulţime de livezi şi vii aflate în proprietate privată. Aşa că crengi sunt şi vor fi destule.

Afară de aceasta, în toamna ce vine vor mai fi împădurite 15 hectare. Material săditor pentru aceasta există destul, căci în localitate este creată, încă din anul 2013, o pepinieră ce se întinde pe o suprafaţă de peste două hectare.

„Avem aici, ne-a informat pădurarul Ion Slisarenco, arătând spre fâşia verde din preajma unui lac, 20 de specii – 10 de arbori şi tot atâtea de arbuşti. Printre puieţi veţi găsi salcâm alb, frasin, castan, nuc negru şi alte feluri de copaci”.

Ion Slisarenco mai zice că toate primăriile din raionul Ştefan Vodă, dar şi unele din raionul vecin Căuşeni, procură cu plăcere materialul săditor de aici pentru crearea spaţiilor verzi.

„Noi vom continua lucrările de împădurire, ne-a asigurat primarul localităţii Popeasca. Pe lângă faptul că vom extinde, la toamnă, suprafaţa silvică aflată în gestiune cu încă 15 hectare, avem planuri mari pentru viitor în această privinţă. Căci dispunem de încă aproape 200 de hectare de terenuri degradante, spălate de eroziune, pe care dorim să le împădurim”, a concluzionat Ion Osipov.

În afară pe Popeasca, graţie proiectelor din cadrul GEF realizate de către PNUD cu susţinerea nemijlocită a Societăţii ecologice „Biotica” şi a Mişcării Ecologiste din raionul Ştefan Vodă, pepiniere mai există în alte două localităţi de aici – la Talmaza (două hectare) şi la Cioburciu (1,5 hectare).

Ion CIUMEICĂ