Ecoul protestelor de la Chișinău reverberează în întreaga Europă

Decizia instanțelor de judecată din Chișinău de a invalida scrutinul electoral pentru alegerea primarului general al capitalei a stârnit nemulțumiri și numeroase acțiuni de protest, atât în Republica Moldova, cât și în marile orașe europene.

Cetățenii moldoveni și-au manifestat dezacordul cu decizia instanței, care, în hotărârea sa, a motivat anularea alegerilor din 3 iunie curent prin încălcarea legislației electorale de către Andrei Năstase, candidatul Partidului Platforma Demnitate și Adevăr, care ar fi îndemnat populația pe o rețea de socializare să meargă la vot, în ziua scrutinului. Acest gest a fost considerat de către judecători drept o încălcare a legislației electorale.

În semn de protest față de decizia reprezentanților justiției moldovenești, mii de cetățeni au protestat duminică la Chișinău, cerând validarea alegerilor și pedepse cu închisoarea pentru reprezentanții partidelor aflate la guvernare, precum și a liderului Partidului Democrat din Moldova, care ar controla din umbră statul Republica Moldova.

Diaspora, solidară cu protestatarii de la Chișinău

Tot duminică, în mai multe orașe europene, mii de moldoveni din diasporă au protestat împotriva deciziei de anulare ale alegerilor, considerând absurd motivul în baza căruia au fost anulate rezultatele scrutinului.

Un puternic protest a avut loc la Londra, unde zeci de concetățeni de-ai noștri au protestat în apropierea Parlamentului Britanic. Aceștia au scandat și afișat bannere cu mesaje precum „Vrem Acasă”, „Chișinău – suntem cu voi”, „Plahotniuc ne-a furat votul democratic”, „Vot Furat” etc., ei încercând să atragă atenția autorităților engleze, dar și a numeroșilor turiști care vizitează zilnic această metropolă.

„Am venit la protest să ne manifestăm nemulțumirea față de decizia instanței, care considerăm că este una politică. Potrivit „Ziarului de Gardă”, asemenea chemări la vot au fost făcute de către politicieni în perioada ultimelor cinci scrutine și nimeni nu a fost pedepsit. Eu am fost acasă, am votat, și cred că mi-a fost furat votul. Democrația în Moldova, la fel ca și Justiția, au coborât la cel mai jos nivel. Protestăm, deoarece suntem siguri că la toamnă tot așa ne vor fi furate voturile”, spune Sergiu Prisăcaru, tânăr concetățean.

Organizatorii protestului au menționat că locația desfășurării protestului nu a fost aleasă întâmplător, deoarece protestul în fața ambasadei (aflată într-o zonă puțin aglomerată), ar fi avut un impact mult mai scăzut. Astfel, în cadrul protestului, mai mulți concetățeni au ținut să le explice tuturor trecătorilor interesați de manifestație care este scopul acesteia și care sunt cauzele care i-au făcut pe oameni să iasă în stradă.

„Deși suntem departe de acasă, ne pasă de tot ce se întâmplă în țara noastră. Am comunicat între noi și am decis să ieșim la protest, deoarece ne-a fost furat ultimul instrument democratic de a ne exprima – Votul. Protestăm că ne pasă, pentru că foarte mulți dintre noi vrem să revenim acasă. Am fost șocată, nu m-am așteptat că puterea va ajunge până aici. Țara aceasta nu este a lui Plahotniuc, Dodon sau a altcuiva, țara este a noastră, a cetățenilor acesteia. Dacă decizia instanței va rămâne aceeași, vom continua protestele, vom trimite scrisori europarlamentarilor, conducătorilor statelor europene, pentru a influența autoritățile să nu ne calce în picioare”, spune Natalia Gavriliță, una dintre organizatoarele protestului.

De asemenea, reprezentanții diasporei se vor mobiliza în campania electorală din toamnă, intenționând să informeze cetățenii țării despre importanța de a se prezenta la alegeri.

„M-am așteptat că-și vor face jocul, dar nu m-am putut gândi că justiția noastră va degrada atât tare. E strigător la cer, oamenii au mers la vot, iar ei l-au furat. Aceasta este reacția poporului, cum procedează ei cu noi, așa vom proceda și noi cu ei. Din cauza nerespectării cetățenilor de către politicieni, oamenii pleacă din țară. Astăzi am ieșit la protest pentru cei care-s acasă și nu pot merge la Chișinău. Trebuie să fim uniți în această cauză și să protestăm”.

O altă protestatară, Ala Mândru, a ținut să menționeze că acesta este semnalul că în Republica Moldova nu mai există democrație. „Chiar dacă nu sunt locuitoare a municipiului, am venit să-mi exprim solidaritatea cu cetățenii care și-au ales un primar care îi reprezintă. Din păcate, voturile acestora nu mai contează pentru actuala guvernare”.

Indiferent de preferințele politice, protestatarii din diasporă au menționat că aceasta este limita batjocurii la adresa poporului, iar aceasta nu mai poate fi răbdată. Acest fapt a fost confirmat și de numeroasele mesaje afișate pe bannerele protestatarilor la protestele din Chișinău, dar și din marile orașe Europene, precum Milano, Roma, Berlin, Koln, Bruxelles etc.

Reprezentanții diasporei se arată dezamăgiți de politicienii de la Chișinău, care, în ciuda creșterii volumului de transferuri bancare din diasporă, și a contribuției la bugetul de stat de către cei care muncesc în sudoarea frunții, aceștia continuă a fi ignorați când este vorba de discuții.

Totodată, în seara zilei de marți, șefa Biroului pentru Relații cu Diaspora (BRD), Olga Coptu, și-a anunțat demisia. În mesajul său, aceasta a menționat că nici o politică elaborată de autoritățile de la Chișinău nu poate ignora diaspora.

Decizia finală respinsă de cetățeni

Decizia irevocabilă a Curții Supreme de Justiție (CSJ) de invalidare a alegerilor din municipiul Chișinău a stârnit multiple reacții negative în comunitățile moldovenilor din țările europene. Astfel, acestea au anunțat mobilizare pentru proteste masive la Bruxelles, pentru a face presiune asupra autorităților moldovenești, prin intermediul partenerilor de dezvoltare ai țării noastre – Uniunea Europeană, SUA etc.

Reacțiile pe seama acestui subiect a oficialilor europeni acreditați la Chișinău n-au întârziat să apară. Astfel, ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Peter Michalko, a ținut să menționeze în mesajul său că este extrem de dezamăgit de decizia CSJ.

„Voința poporului, exprimată în alegeri libere și corecte, valorile democratice, principiile statului de drept, pe care Republica Moldova și le-a asumat în relațiile cu UE, nu au fost respectate”, se menționează în mesajul oficialului.

Ambasada Statelor Unite ale Americii la Chișinău, ambasadorul Canadei, Kevin Hamilton, mai mulți europarlamentari și oficiali europeni au ținut să menționeze că justiția moldovenească a comis o gravă încălcare, atunci când nu a respectat voința alegătorilor care s-au exprimat prin vot direct, fapt ce contribuie la crearea imaginii unei justiții controlate de politic.

Daniel ARAMĂ, din Londra