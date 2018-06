Drumul recent reparat dintr-o localitate din Cantemir este deja deteriorat

Nici nu s-a uscat bine asfaltul, că deja arată ca după război. Se întâmplă pe o porțiune de drum care duce spre localitatea Vișniovca, din raionul Cantemir. Un bărbat a filmat și postat pe o rețea de socializare un filmuleț în care se vede un segment de drum reparat, dar cu fisuri pe alocuri. Pe de altă parte, reprezentantul companiei care a efectuat lucrările de reparație spune că este la curent și dă asigurări că va remedia problema.

Reprezentanții companiei care au efectuat lucrările de reparație au și o explicație. Potrivit lor, de vină s-ar face șoferul unui TIR.

„Cu un tir, a mers cu viteză, a călcat peste semnul rutier și cât pe ce să-mi calce oamenii de pe șantier. Am întrebat băieții ce a fost asta și mi-au explicat. Era timp de noapte, așterneau asfaltul și acesta venea cu tirul. Noi am lăsat tot și am fugit prin părți. Și acum erau rupturile astea, dar noi nu știam cât este rupt și am lăsat. Acum se vede destul de clar, că parcă este fugit. Rămâne să tăiem, tot sectorul acesta, să-l scoatem și să punem alt strat de asfalt,” a spus Eduard, reprezentantul companiei de reparații a drumurilor.

Reabilitarea sectorului dat de drum face parte din Programul de reparație periodică a drumurilor publice locale, comunale și străzi pentru anul 2018. Despre reparația drumurilor a vorbit și liderul democraților. Într-o conferință de presă, acesta s-a lăudat că porțiunile incluse în “Drumuri bune pentru Moldova” se repară mult mai rapid decât a fost planificat.

„Noi am solicitat Guvernului să facă monitorizări privind calitatea tuturor drumurilor reabilitate. Mai mult, noi am solicitat ca acolo unde se vor constata abateri de la calitate, constructorii să fie obligați să le facă din nou, dar desigur, deja din con propriu,” a declarat Vlad Plahotniuc, președinte PDM.

Pentru drumurile publice naționale, în acest an, sunt prevăzute circa 972.5 milioane de lei. Din această sumă, 822.8 milioane vor fi redirecționate pentru întreținerea și reparația drumurilor publice, dintre care circa 492 milioane pentru îmbunătățirea condițiilor de circulație în intravilanul localităților care sunt traversate de drumuri naționale, potrivit tv8.md.

Sorina REMENTOVA