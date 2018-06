Pagube mari pentru şapte apicultori din Hâncești și Leova

Pagube enorme pentru şase apicultori din raionul Hânceşti şi unul de la Leova. Albinele acestora au început să piară după ce au fost pe un câmp de mazăre tratat cu un preparat necunoscut, relatează noi.md.

Ion Burov din satul Colibabovca, raionul Leova, a muncit timp de 15 ani peste hotare pentru a-şi înfiinţa o prisacă. „Am la 150 – 160 de familii. – Moarte? – Au să moară cu timpul, că nu mor toate odată. Dacă acum eu plec și cumpăr o familie cu 100 – 150 de euro, eu anul acesta roadă deja nu am să am. Am auzit că în satul vecin, la Mingir, au fost stropite câmpurile de mazăre. Nimeni nu ne-a anunțat. Nu am știut nimic. Vorbeam între noi despre faptul că albinele pier”, a menţionat Petru Burov.

Şi apicultorii din Ceadâr, raionul Leova, sunt în aceeaşi situaţie. Ei spun că au alertat reprezentanţii ANSA, iar ulterior vor depune plângeri la poliţie şi procuratură. „Trebuie să depisteze mai întâi unde s-a stropit cu otravă şi apoi să se ia măsuri. Nu e corect să fim lăsați aşa în drum cu problemele noastre”, a precizat Petru Velişcu, apicultor. „Pierderea este undeva 70 – 80%. Până la sfârşitul lunii putem să le pierdem pe toate”, a afirmat cu îngrijorare apicultorul Vasile Tabac.

Proprietarul lanului de mazăre, Valeriu Lazăr, din satul Mingir, raionul Hânceşti, a recunoscut că a tratat câmpul, dar a refuzat să comenteze situaţia. „Substanța este foarte bine cunoscută și este autorizată, este cumpărată de la producătorii autorizați”, s-a apărat acesta.

Reprezentanţii Ministerului Agriculturii spun că agricultorii vor putea cere despăgubiri abia după ce specialiştii de la ANSA vor stabili din ce motiv au murit albinele. „Deţinătorul de albini poate să îşi recupereze toate daunele prin instanţa de judecată. Persoana care a pricinuit daune este obligată să le restituie prejudiciile apicultorilor”, a menţionat Valentin Roşca, consultant la Ministerul Agriculturii. Cei şapte prisăcari au pierdut, în total, peste 300 de familii de albine.

Sorina REMENTOVA