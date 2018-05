Elevi cimişlieni, premianţi ai Eurofest 2018 din Germania

„Odyssey of the Mind” sau „Odiseea Cugetului” este un program internaţional de gândire creativă pentru copii şi tineri. Acest concurs pune accentul pe soluționarea creativă a unor probleme diverse, de la cele mecanice până la prezentări teatralizate ale operelor literare clasice sau ale unor fenomene globale.

În cadrul acestui program, elevii își dezvoltă abilităţi şi competenţe de comunicare în limba engleză, însuşesc participarea activă şi lucrul în echipă, creativitatea, gândirea critică şi soluționarea problemelor

Fondatorul acestui program este Dr. Samuel Micklus, el fiind şi cel care scrie în fiecare an problemele. În Republica Moldova, ele ne sunt trimise în lunile septembrie-octombrie. Fiecare problemă are ceva special. De exemplu, problema nr. 1: „Triathlon Travels” este una tehnică; problema nr. 2: „Emoji speaks for Yourself” este jumătate tehnică şi jumătate teatrala; problema nr. 3: „Classics…Mockumentary! Seriously?” este doar teatrală; problema nr. 4: „Animal House” se referă la lemn; iar problema nr. 5 se intitulează „A Stellar Hangout”. Dar în fiecare an problemele sunt diferite.

În ţara noastră, acest program este coordonat de către Mariana Țurcanu şi Viorica Budu de la Asociaţia pentru Dezvoltare Creativă. Noi, cei din Moldova, luăm doar problemele nr. 1, nr. 3 şi nr. 5. Concursul se organizează la etapa naţională, apoi la cea europeană, adică Eurofest, şi la nivel mondial.

La etapa naţională, din Cimișlia au participat trei echipe: Blue Magic, Clepsydra şi Butterflies. Ele toate au câștigat locul 1, însă la diviziuni şi probleme diferite.

Echipa „Clepsydra”, din care eu fac parte, mai este formată din colegele mele de clasă Mihaela Tomescu şi Daniela Ciobanu, din Daniel Raicu, Daniel Petcov şi Ana-Valeria Matei (toţi elevi în clasa VII „B”) şi din Vadim Parmacli din a VI-a „B”.

Școala, în cel mai direct mod, a devenit a doua casă a noastră, deoarece după lecţii toată echipa se aduna la atelier, în sala de tenis, pentru a face Odisee. Si aşa am continuat în fiecare zi până pe data de 9 martie: repetiții, scenariu, decor, muzică – toate trebuiau să fie perfecte. Am primit un imens ajutor din partea antrenoarelor noastre, Rodica Orlov şi Tatiana Cobâleanschi.

Etapa naţionala a concursului a avut loc pe data de 10 martie 2018, la Liceul „Gaudeamus” din municipiul Chişinău, unde am concurat alături de alte 12 echipe, unde am ocupat primul loc la diviziunea 2, problema nr. 3, obţinând astfel dreptul de a participa la competiţia continentală.

Aventura noastră la Eurofest a început la 27 aprilie, când am ajuns la tabăra „EJB Werbellinse” din Germania. 95 de echipe cu 940 de participanţi din 15 ţări.

Am început să ne căutăm echipe mixte. Până la urmă, noi, „Clepsydra”, ne-am unit cu Rusia şi Elveția.

Competiţia s-a desfăşurat intr-un circ gigantic şi colorat cu clovni şi diferite trupe muzicale. În cadrul acesteia a fost organizat și „Târgul Internațional”, unde fiecare ţară şi-a scos la vânzare sau la schimb nişte lucruri ce o caracterizează sau o reprezintă. Reprezentanţii Indiei, ca de obicei, aveau foarte multe brățări şi vopsea henna. Ruşii au venit cu diferite lucruri din lemn şi lut. Cei din Elveția au prezentat brânză, iar elevii din SUA – insigne. Totul a fost foarte frumos.

Fiecare echipă mixtă avea un număr, noi eram nr. 20, care, se pare, ne-a purtat noroc. Chiar dacă ne-am distrat foarte bine, în timpul prezentării nici pentru o clipă nu am uitat să ne susţinem. Am fost atât de uniți, încât judecătorii nu puteau să ne deosebească cine era din Moldova, cine din Rusia şi cine din Elveția.

Marți seară a avut loc ceremonia de închidere a „Odiseei Cugetului”. Nu speram să câștigăm, dar când s-a anunțat: „Problema mixta, diviziunea 2, echipa nr. 20”, am început a striga de fericire. Atunci am fost copleșiți de sentimente de mândrie, de bucurie. Pur şi simplu, eram fericiţi. Fiecare tară a primit câte o cupă.

Au fost cele mai bune cinci zile din viața mea și a echipei „Clepsydra”. „Odyssey of the Mind” este mai mult decât un simplu concurs, acesta reprezintă acum o parte din viaţa şi din sufletul meu”.