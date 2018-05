Omagiu veteranilor Armatei Române

La 29 aprilie anul curent, a fost marcată Ziua Veteranilor de Război ai Armatei Române.

Cu acest prilej, la mijlocul săptămânii trecute, a fost organizată comemorarea eroilor căzuţi în lupte, încheiat cu depuneri de flori, la Cimitirul de onoare al ostaşilor români de la Ţiganca, raionul Cantemir, unde îşi află odihna veşnică peste 1100 de eroi.

Manifestarea s-a desfăşurat cu sprijinul Ministerului Apărării din Republica Moldova şi a inclus o serie de alocuţiuni ale mai multor persoane oficiale.

Astfel, Excelenţa Sa Daniel Ioniţă, ambasadorul României la Chişinău, a adus sincere mulţumiri reprezentanţilor a două instituţii, care se bucură de cea mai mare încredere din partea populaţiei – Armatei şi Bisericii, tuturor celor prezenţi la ceremonie, pentru că nu dau uitării faptele de glorie ale înaintaşilor noştri.

„Valorile pentru care aceşti eroi au murit sunt în continuare valabile, a reiterat diplomatul. Şi noi, ca cetăţeni români de acasă ori ca cetăţeni români trăind dincolo de hotarele României, nu trebuie să uităm că şi datorită lor vorbim aceeaşi limbă, avem aceeaşi spiritualitate, avem aceleaşi tradiţii, avem aceleaşi dorinţe”, a declarat ambasadorul.

Daniel Ioniţă a îndemnat asistenţa să dea dovadă de fapte şi acţiuni concrete menite să contribuie plenar la încadrarea noastră comună în marea familie a Uniunii Europene.

Printre vorbitori a fost şi Mihail Postovan, preşedintele Asociaţiei Veteranilor de Război ai Armatei Române din Republica Moldova, care a spus: „Din an în an, reînnoim amintirea celor care au căzut cu moarte de erou pentru reîntregirea neamului în vara lui 1941. Cu regret, numărul veteranilor de război se reduce nemilos din an în an, actualmente mai sunt în viaţă doar 40 de astfel de persoane. Noi am dorit dintotdeauna pace, viaţă în liniște, ţara reîntregită. Românul nu a dus niciodată război contra cuiva, el are mereu uşa deschisă pentru fiecare”.

Un alt orator, Ion Dimcea, vicepreşedinte al raionului Cantemir, a declarat că datoria noastră, precum și a viitoarelor generaţii, este să transmitem că pe aceste meleaguri au luptat ostaşii români, care şi-au jertfit viaţa pentru binele nostru, pentru ca astăzi să trăim în pace.

Totodată, manifestarea a inclus o slujbă religioasă, oficiată de un sobor de preoţi şi diaconi condus de Înalt Preasfinţitul Petru, Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor.

Acesta a rostit un cuvânt de învăţătură, prin care a făcut un apel către toţi, dar mai cu seamă către tânăra generaţie, să nu uite de „datoria de a ne cinsti eroii, care au luptat pentru apărarea Patriei şi a credinţei strămoşeşti, au căzut cu moarte de erou pe această Vale a Plângerii, în lupte grele pentru capul de pod Ţiganca”.

Întru cinstirea memoriei eroilor, a fost anunţat un moment de reculegere, s-au tras salve de arme, s-au depus flori la mormintele ostaşilor români.

Agenda s-a încheiat cu un program artistic susţinut de elevii din localitate, veniţi să cinstească memoria celor care şi-au jertfit viaţa pentru Ţară şi Neam, pentru Credinţă şi Libertate.

La eveniment au fost prezenţi: ataşatul adjunct al apărării, militar şi aero din cadrul Ambasadei României în Republica Moldova, maior Gheorghiţă Tapalaga, Excelenţa Sa Anca Corfu, Consulul General al României la Cahul, şeful Statului Major al Armatei Naţionale a ţării noastre, general de brigadă Igor Cutie, reprezentanţi au autorităţilor publice locale de nivelurile unu şi doi, cadre didactice, elevi, locuitori ai satelor din raionul Cantemir.

Ziua Veteranilor de Război este marcată anual la data de 29 aprilie şi celebrează meritele acestora pentru apărarea independenţei, suveranităţii, integrităţii teritoriale şi a intereselor României.

Ion CIUMEICĂ